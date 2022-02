„Hraniční situace, exces.“ Proč Senát odsoudil vládní koalici k dalším nocím ve Sněmovně a hrozí to i příště?

Senát platil až do minulého týdne za baštu vládních uskupení. Hlasování o pandemické novele ale ukázalo, že koalice může v horní komoře prohrát významnou bitvu. Byla to výjimka, nebo se kabinet musí připravit na to, že mu Senát bude ztrpčovat život, i když v něm třeba SPD nemá jediného zástupce?