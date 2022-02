Ústavní expert: Vládní klička byla částečně za hranou. Ale chování SPD je destruktivní, na tohle dojížděla Výmarská republika

Sněmovnu v posledních dvou dnech opět ochromily obstrukce opozice. Hnutí SPD ihned po začátku únorové schůze začalo načítat změny v programu jednání. Předseda Tomio Okamura se svými lidmi takto blokuje snahu vlády jednat o pandemickém zákonu, který se do Sněmovny vrátil ze Senátu.

Okamura si hned po úterní 14. hodině, kdy se jednání rozjelo, stoupl k řečnickému pultu a začal dlouze načítat a odůvodňovat změny v programu. SPD již předem avizovala, že jejím cílem bylo zabránit přijetí pandemického zákona.

Vládní koalice, která disponuje jasnou převahou, naopak deklarovala, že je ochotna jednat ve Sněmovně i přes noc. Takové noční maratony ale musí poslanci vždy schválit. Bez hlasování totiž končí jednací den vždy nejpozději ve 21 hodin. Předseda hnutí SPD své vystoupení směřoval právě k této časové hranici.

Kolem osmé večerní jej ale předsedající schůze Jan Skopeček (ODS) přerušil a vyhlásil pauzu kvůli absenci členů vlády v sále. Podle zákona musí totiž být schůzi přítomen alespoň některý z ministrů, případně premiér. Po krátké pauze pak Skopeček načetl procedurální písemný návrh vládních klubů na jednání i přes noc. Tato vládní klička vyvolala bouřlivé reakce opozice.

Ta vládě vyčetla dvě věci: jednak fakt, že procedurální návrh byl podán písemně a ne prostřednictvím vystoupení řečníka, jak je to obvyklé. Druhou věcí pak byl čas, kdy se o návrhu hlasovalo. Tedy ve 20:07.

Předsedkyně klubu poslanců ANO Alena Schillerová řekla, že byl porušen zákon o jednacím řádu. „Hlasovat o prodloužení podle jednacího řádu můžete do 19 hodin. Bez ohledu na cokoliv prostě musíme vždycky ctít a dodržovat zákon, ať se děje, co se děje. Jednou je v opozici ten, jindy zase druhý. Nemůžeme si ohýbat zákon podle toho, jak se nám to hodí,“ řekla Schillerová.

Podle ústavního právníka Jana Wintra šlo skutečně o