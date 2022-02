Farský: V plné rychlosti jsem to před lety napálil do sněžného děla a skončil na vozíku. Teď jsem zažil podobný náraz

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Co všechno hrálo roli v rozhodování Jana Farského, zda se vzdá poslaneckého mandátu?

Jaký vliv na jeho život měla nehoda, při níž málem přišel o nohu?

Vrátí se ještě někdy na nějakou kandidátku, nebo půjde radši prodávat knihy do kavárny své ženy?

Za chvíli se vzdáte poslaneckého mandátu a…

Nemůžu blokovat každé hlasování Sněmovny tím, že se budu vracet z Oregonu. Tady v té Sněmovně neplatí žádná pravidla. Všechno je podřízené tomu, aby se Andrej Babiš stal prezidentem.

Vždyť máte pohodlnou většinu. Jak by to mohlo být podřízeno Andreji Babišovi?

To ano, máme většinu. Ale tak se podívejte, jak se projednával pandemický zákon. A to bude pokračovat. SPD do vlády nikdy nechce, takže se nepotřebuje na žádných věcech dohodnout. Nepotřebuje nic dělat recipročně. ANO také ne. Sice to ještě nahlas nezaznívá, ale jejich jediným úkolem teď je, dostat Andreje Babiše na Hrad. A jakmile bude Andrej Babiš na Hradě, ANO podle mě končí. Ztratí důvod existence.

Dělala jsem rozhovor s Janem Kyselou, který vyjde v nejbližší době, a ten má jinou predikci. Myslí si, že pokud by se ANO podařilo vyhrát příští volby, bude nový předseda vlády fungovat jako Babišův náměstek. A posuneme se k poloprezidentskému systému.

Já si spíš myslím, že cíl je