K čemu všemu se Rusko ve vztahu k Ukrajině zavázalo a co může novou invazí porušit

Co by další potenciální ruská invaze způsobila na poli mezinárodních vztahů a jaké úmluvy, dohody a dokumenty by tím Rusko porušilo, vysvětluje analytik výzkumného centra AMO Pavel Havlíček.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme,

které všechny mezinárodní dohody se týkají současné ruské hrozby Ukrajině,

které z nich Rusko porušuje nebo v případě konfliktu může porušit,

jestli existují mechanismy smluv a organizací, jak se porušování bránit,

v čem je současná pozice Ruska neudržitelná.

Pokud by Rusko na Ukrajinu skutečně znovu zaútočilo, co by to z pohledu mezinárodního práva znamenalo? Jaké úmluvy, smlouvy nebo závazky by tím země porušila?

Porušených úmluv a dohod by