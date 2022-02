Pointa N: Neklidné střídání stráží

Dnešní den byl ve znamení střídání stráží. Po patnácti měsících ve funkci skončil šéf Českých drah Ivan Bednárik. A to přes to, že se mu firmu podařilo dostat do černých čísel. Nový ministr financí Zbyněk Stanjura zase zveřejnil audit o své předchůdkyni Aleně Schillerové. Ta podle dokumentu nadstandardně přistupovala ke dvěma fotografům. Stráže se naopak nestřídají u ukrajinských hranic, ale třeba i ruští vojáci nakonec na vojenský nátlak rezignují.