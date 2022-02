Satya Nadella: Výborné výsledky v herní tvorbě nám dávají oprávnění budovat příští internet

Vy i já budeme brzy sedět za stolem v konferenční místnosti buď se svými avatary, nebo s hologramy, nebo dokonce s 2D povrchy s prostorovým zvukem. A víte co? My už to děláme odjakživa – v rámci her, říká šéf Microsoftu Satya Nadella.

Krátce po povýšení do funkce generálního ředitele Microsoftu v roce 2014 se Satya Nadella dostal pod tlak, aby se zbavil herní divize Xbox a vrhl všechny zdroje do cloudového computingu – aby mohl konkurovat konkurentům jako Amazon. Místo toho však Nadella viděl příležitost k budování nové klientely prostřednictvím online herních komunit. Jeho prvním obchodem v ředitelské funkci bylo zakoupení Minecraftu, hry, v níž se staví v trojrozměrném světě.

Zároveň dále rozvíjel dominantní postavení Microsoftu v oblasti osobního a podnikového softwaru a rozšiřoval nabídku cloudových služeb a serverů. Za Nadellova působení vzrostly akcie Microsoftu osminásobně a ten tak zůstává největší softwarovou společností na světě.

Díky koupi výrobce videoher Activision Blizzard za téměř 70 miliard dolarů, k níž došlo minulý měsíc, se ale Microsoft stane podle tržeb také třetí největší herní společností na světě, a to hned za čínskou společností Tencent a japonskou Sony.

Nejenže se tím rozšiřuje vertikální integrace Microsoftu v oblasti her a získává se tak další obsah pro distribuční systémy konzolí Xbox a počítačových her, ale také se ukazuje, jak Nadella vidí budoucnost online interakcí – v práci, ve vzdělávání i v domácnosti. Naznačil, že koupě Activisionu také podpoří přechod společnosti do metaverza – imerzivních virtuálních a interaktivních světů, které se velké technologické společnosti horečnatě snaží vytvořit.

Ve svém prvním rozhovoru od oznámení transakce Nadella redaktoru Financial Times Richardu Watersovi popisuje, jak budou hry formovat příští počítačovou platformu.

Když jste nastoupil, Microsoft prodával hlavně firemní technologie, které usnadňovaly práci milionům lidí. A za ty roky, co v Microsoftu jste, prošla firma úžasnou změnou v podobě přechodu na cloud. Nyní kupujete velkou herní společnost a lidé se asi ptají, jak to do sebe zapadá. Je to všechno součást jednoho příběhu?

V Microsoftu, ve kterém jsem vyrostl, jsem