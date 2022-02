„Sestra odnesla mého novorozeného chlapce a neviděla jsem ho dva dny.“ Rodiče si stěžují na postup nemocnic za pandemie

V posledních dvou letech si desítky rodičů stěžovaly krajským úřadům, že je nemocnice nechtěly kvůli pandemii covidu-19 pustit za dětmi a porušily tak jejich práva. Úřady většinu podnětů zamítly. Zástupkyně ombudsmana říká, že nemocnice mají rodičům umožnit být s dětmi, protože jim to ukládá zákon o zdravotních službách.

Když se v březnu 2020 při příchodu covidu-19 do Česka zavřely tuzemské nemocnice, zůstali před branami většiny z nich také rodiče nezletilých dětí. Řada zařízení je odmítala k potomkům pouštět kvůli strachu z nákazy, a to i poté co ministerstvo zdravotnictví stanovilo pro zákonné zástupce výslovnou výjimku v opatřeních a vydalo hned v dubnu metodiku, podle které musejí nemocnice umožnit nepřetržitou přítomnost rodičů u hospitalizovaných malých dětí.

U krajského úřadu skončil třeba případ chlapce, kterého žena porodila v plzeňské Mulačově nemocnici 31. března 2020. O týden později se musela s dítětem do porodnice vrátit, protože se u něj objevila novorozenecká žloutenka. Lékaři ale až na jednu výjimku matku k plně kojenému novorozenci nepustili dva dny. Deník N totožnost ženy zná, kvůli zachování soukromí ji ale nezveřejňuje.

„S manželem jsme byli vpuštěni pouze do recepce nemocnice, kam přijela výtahem mladá sestřička z dětského oddělení a oznámila nám, že nikam dál nesmíme a syna si bere a že ho