Anketa mezi kandidáty na prezidenta: Jak by naložili s Pražským hradem

Už téměř šest let se lidé mohou dostat na Pražský hrad jen skrze policejní kontroly, sídlo českých prezidentů také příliš kulturně nežije. Situace se může změnit příští rok po prezidentských volbách, protože každá hlava státu obvykle přichází s vlastní vizí, jak má být historický areál v centru Prahy využit. Ptali jsme se možných prezidentských kandidátů, jaké by oni v případě svého zvolení měli s Pražským hradem plány. V anketě odpovídá Petr Pavel, Karel Janeček či Danuše Nerudová.

Na co se kandidátů a potenciálních kandidátů na prezidenta ptáme?

1) Zrušil/a byste policejní kontroly u vstupu do Pražského hradu?

2) Měl by podle vás Hrad i nadále sloužit jako sídlo prezidenta?

3) Měl by se areál více otevřít veřejnosti? Jak konkrétně?

4) Zvažovali byste případně architektonické zásahy?

Hynek Blaško

1) Nezrušil vzhledem k bezpečnosti prezidenta a zabránění poškození kulturní památky.

2) Proč ne, máte snad jiný návrh k diskusi?

3) Myslím, že je dostatečně využíván i pro veřejnost.

4) V žádném případě.

Marek Hilšer

1) Pamatuju si, že jsem ještě jako student chodil přes Pražský hrad klidně v 10 hodin večer a všechno bylo dobře. To, co se tam děje teď, je naprostý exces a bylo by to zrušeno hned druhý den po mém zvolení.

2) Myslím si, že ano. Pražský hrad bych českým občanům v tomto smyslu jako sídlo nebral, ale chápu tu potřebu zcivilnění prezidenta. To bude myslím velký úkol. Prezident klidně může jezdit tramvají číslo 22