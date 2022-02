Postav dům, zasaď strom, ale děti z toho vynech. Když mladí volí bezdětnost kvůli obavám z budoucnosti

Důvodů, které mladé lidi odrazují od rodičovství, existuje hned několik, v zahraniční i české debatě se však stále častěji skloňují ty, jež souvisí s obavami z budoucnosti. Ať už strach mladých vyplývá z budoucí ekonomické, zdravotní, nebo klimatické situace, jedno je spojuje: budoucnost vidí tak černě, že si neumí představit, že by do ní přivedli dalšího člověka.

„Kdybych si měla vybavit štěstí, vypadalo by takhle: manžel – ne ledajaký, ale skvělý – a tři děti. Tři děti bych zapsala do Skautu, jezdily by na tábory, válely se v bahně, občas by byly nemocné a já bych jim předávala své hodnoty, učila je dobru a vychovala z nich tři skvělé lidi. Dělaly by mě šťastnou,“ zasní se Vendula a na chvíli zní téměř jako zamyšlená malá holčička.

„Tak by to vypadalo, kdyby bylo všechno skvělé,“ pokračuje a už teď se lze dovtípit, že v pohádce, kterou vypráví, brzy zazvoní zvonec. „Ale já mám vlastně pocit, že nejlepší, co bych mohla pro společnost udělat, je umřít. A pořídit si děti je přece pravý opak,“ dopoví příběh Vendula a vzdušný zámek se v okamžiku rozplyne.

Když pětadvacetiletá studentka informatiky jmenuje důvody, proč zcela vážně uvažuje o budoucnosti bez dětí, zní pragmaticky. Tři malí skauti by její život nepochybně naplnili radostí. Dle Venduly to ale nic nemění na tom, že by pro planetu představovali zátěž, že by se podíleli na zvyšování spotřeby a že by za svůj život pravděpodobně museli čelit dnes ještě nepředstavitelným přírodním i společenským hrozbám.

Když Deník N zveřejnil výzvu pro respondenty do článku o bezdětnosti kvůli obavám z budoucnosti, zareagovaly na ni desítky lidí.

Ne všichni touží po dětech tak moc jako Vendula – někteří otevřeně přiznávají, že rodičovské pudy nikdy neměli. Jedni říkají, že jsou rozhodnuti definitivně, jiní stále váhají. A různorodé jsou i konkrétní důvody, které označují za zdroje svých obav: jedni mluví o strachu z nedostatku financí, druzí o obavách o zdraví dítěte kvůli genetickým predispozicím a další zas o nejistotě kvůli klimatické krizi a přelidněnosti planety.

V zahraničí se na toto téma vede společenská debata již léta; kromě článků zachycujících motivace dobrovolně bezdětných vycházejí i texty, které se tématu věnují z etického pohledu nebo v nichž odborníci vysvětlují dopad takového rozhodnutí na klima. Zpěvačka Miley Cyrus veřejně prohlašuje, že na tuto „sráčskou planetu“ dítě přivést odmítá. Americká kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová říká, že otázka, zda v dnešních nejistých časech mít, nebo nemít děti, je „legitimní“. A analytici mezinárodní investiční banky Morgan Stanley uvádějí, že