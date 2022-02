V hodinách chemie řešíme reklamu pekárny i léky na kašel. Škola má děti připravit na život, říká oceněný učitel

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

V čem spočívá tzv. badatelsky orientovaná výuka.

Zda žáci mají při samostatné práci dostatečné vedení.

Jak se buduje bezpečné prostředí ve třídě.

Jak ovlivnila a stále ovlivňuje žáky na základní škole pandemie.

Na stránkách Základní školy Solidarita, kde učíte, jste se představil pomocí následujícího citátu Jana Wericha: „Už vím, že chuť do života a radost z bytí může člověk načerpat snáz z počínání přírody než z počínání lidí.“ Není to trochu zvláštní pro biologa, který se místo toho, aby byl v přírodě, rozhodl učit?

Co se týče mého spojení s přírodou, to v zásadě trvá. A je skvělé, že do něj mohu zatáhnout i děti, zejména ty městské. V současné době pozoruju, že spoustu věcí vnímáme jako automatické. To, že máme park, stromy a zvířata, je považované za něco samozřejmého. A o to, co považujeme za samozřejmé, málo pečujeme. Mým cílem je dětem předat, že příroda tu sice vždycky byla, ale to neznamená, že bychom ji měli vnímat jako samozřejmou. Každý by měl chápat, že jsme součástí přírody, že systémy a procesy, které v ní fungují, jsou složité a velmi důležité pro náš život a že to, jakým způsobem přírodu spravujeme, pak koneckonců ovlivňuje i naše vlastní bytí.

Vy učíte především biologii a chemii, a to poměrně neobvyklým způsobem. Zaměřujete se na tzv. badatelsky orientovanou výuku, která probíhá převážně formou samostudia. Mohl byste více přiblížit, jak u vás ve třídě samostatné bádání žáků probíhá?

Žáci většinou řeší nějakou komplexní problémovou úlohu, ke které jim poskytnu jen určité informace. Úkolem může být vymyslet hypotézu pro určitý jev nebo nějaký jev pozorovat a pak zkusit vysvětlit, co se děje a proč se to děje. Někdy žáci hypotézu znají a vymýšlejí experiment, kterým by ji ověřili.

Žáci také pracují ve skupinách, v nichž mají určité role, které se snažíme obměňovat. Vnímám to tak, že žáci základní školy by měli být komplexně připravováni na život. Proto je potřeba, aby si vyzkoušeli