Parfémují se, tančí a v jejich bodlinách trénují odolné bakterie. S vědkyní o ježcích a jejich tajnostech

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte: O závodech ve zbrojení bakterií a antibiotik v bodlinách.

Čím se parfémují.

Zda se od nich můžeme nakazit stafylokokem.

Proč tak často končí pod koly aut.

Kdy ježkům (ne)pomáhat.

Jak vypadá ježčí „konsenzuální“ sex.

Proč ježci dělají randál.

Kdo to dupe v lese, je to ježek, nebojte se… Dupe vůbec ježek?

Nedupe, ale dělá hrozný randál. Funí, čmuchá, je slyšet, jak prohrabuje listí a roští, snadno si ho spletete s člověkem. Ale v lese ho nejspíš nepotkáte. Mnohem radši má zahrady, zahrádky, parky, řidší porosty… Však taky s členitou křovinatou krajinou souvisí i jeho anglické jméno hedgehog. Hedgerow je živý plot, hog je něco jako prase.

Zastihla vás v dětství pohádka o ježkovi, který nosí na bodlinkách jablíčka?

Samozřejmě. Ale byla jsem ta, která všechny hrozně poučovala, že to tak není, že si ježek jablíčka nikam nenosí a nežere je. A ostatní se mi smáli, prý co by asi tak ježek jedl, když ne jablíčka!

Byl by vůbec hmyzožravý ježek ochoten v nějakém případě do jablka kousnout?

Už jsem viděla ježky jíst leccos, takže vyloučit to nemůžeme…

Když je nouze…

Nebo příležitost. Viděla jsem ježka s hlavou zabořenou v balíčku bebe sušenek, sní klidně i ovoce, ale není to hlavní složka jeho potravy. A skoro každé zvíře, dokonce i vyhraněný býložravec si rád pošmákne na extra porci živin. Rádi si přilepší, třeba když mají přístup k mrtvole. V živočišném světě není nic striktní.

Konsenzuální ježčí sex

Existuje ještě trochu ostřejší varianta ježka s vajgly v bodlinách. Ale to se prý vzácně vidět dá.

Oni se ježci rádi vyválejí v lecčems aromatickém, takže se může stát, že se jim i nějaký vajgl chytí do bodlin. Ale s tabákem žádné další záměry nemají.

K tomu účelu slouží výhradně sádrový ježek, kterého možná někteří pamětníci měli doma…

Tak ten jedině. Ježci se parfémují, mají to tak rádi. A taky po sobě slintají.

Parfémují? Krásný eufemismus. Proč?

Těžko říct. Spousta zvířat se snaží maskovat svůj vlastní pach tím, že se parfémují. Například psi se rádi vyválejí třeba v hnoji. Ale šelmy to dělají proto, aby byly maskované a potenciální sok je necítil, značkují se, aby jim nikdo nelezl do teritoria. U ježků moc nevíme…

Člověk by na první dobrou řekl, že se tak maskují před predátory.

Jejich predátoři je většinou spíš uslyší, dělají opravdu velký randál. Ježci navíc nemají moc přirozených predátorů, poradí si s nimi jen výr a jezevec. Ale válení ve vajglech může mít i účinky proti parazitům. U ježků to zatím nikdo nezkoumal, ale třeba sýkorky si nedopalky nosí do hnízd, aby tam bylo méně parazitů – z čehož ale plynou jiné problémy, může to být pro mláďata toxické. Každopádně platí, že ježci dělají spoustu věcí, u kterých vůbec nevíme proč. Vůbec toho o ježcích pořád víme málo.

Co se neví a ráda byste to věděla?

Víme například, že samice je velmi vybíravá ohledně samců, ale nevíme, jakým způsobem si vybírá toho pravého.

U ježků neexistuje, že by výběr byl na samci, a neexistuje u nich nic podobného znásilnění, ke kterému dochází u spousty jiných zvířat. Aby se samec dostal přes bodliny k samici, musí