Vymítání ďábla, rozčílený Duka a zákaz vyučování na teologické fakultě. Jaké je být gayem v církvi?

Přinášíme část rozhovoru z knihy Filipa Titlbacha Byli jsme tu vždycky, která v důvěrných rozhovorech mapuje queer současnost v Česku.

Začneme zlehka. Miluje Bůh LGBTQ lidi?

Bůh je láska. Takže odpověď je jasná. Bůh miluje všechny lidi.

Bezpodmínečně?

Jsem přesvědčený, že ano. Láska neklade podmínky, ale hledá cesty.

A soudí jejich naplněnou lásku?

Té otázce moc nerozumím. Možná je pro mě problém to slovo „soudí“. Co to znamená? Že o ní přemýšlí? Že ji posuzuje? Nebo to znamená, že ji odsuzuje? A co znamená, že je láska naplněná?

Tak jinak. Pokud se milují dva muži nebo dvě ženy, posuzuje jejich vztah Bůh jinak než vztah heterosexuální?

Nevidím pro to důvod. Myslím si, že nedělá rozdíl.

Hovoří se v Bibli o homosexualitě?

Pokud se ptáš takhle, tak ne. Ani jeden ze svatopisců neznal pojem homosexualita. A znal jiné pojmy, kterými by LGBTQ lidi označoval? Jsem přesvědčený, že ne. Neoznačuje LGBTQ lidi, ale na některých místech Starého i Nového zákona se odsuzují činy. Odsuzuje se určité jednání, které může být na první pohled chápáno jako vlastní LGBTQ lidem. Budu jednu takovou pasáž citovat: „Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti: musejí zemřít, jejich krev padni na ně.“ Jak si to tedy vyložit?

Tento citát pochází z knihy Leviticus, 3. kniha Mojžíšova. V celé této knize jsou desítky, možná stovky zákazů a příkazů. Na jiném místě najdeme zákaz ženám nosit oděv mužů – tím se asi myslí kalhoty – nebo nošení oděvu sešitého ze dvou druhů látek. Zajímavé je, jak některé zákazy Starého zákona dokážeme lehce opustit nebo vyložit tak, že už jsou dnes neplatné, a jiné vytahujeme proti druhým lidem.

Ale když se vrátím ke tvé otázce, v uvedeném textu je souzeno jednání, nikoliv člověk. Není řeč o homosexuálních lidech, ale o nějakém projevu v rámci židovského kultického zákona. Řekněme, že tradice knihy Leviticus odmítá projev stejnopohlavního sexuálního aktu. Není řečeno proč a není řečeno ani nic jiného. Dále následuje něco, co nám v našich kulturních kruzích přijde přehnané. Za jedno takové jednání má zemřít člověk, respektive oba dva.

Zajímavé je, že je řeč výhradně o mužích.

Přesně tak, o lesbických projevech židovská tradice nehovoří. Možná bychom měli hledat klíč zde. Možná se tady projevuje starozákonní přesvědčení, že v semeni muže je obsažena duše dalších generací. Ale nejsem biblista. Celý tento výrok nicméně nese mnoho stop dobové, tedy kulturní podmíněnosti, kvůli kterým toto ustanovení nebudu dnes uplatňovat. Navíc asi všichni známe příběh o Ježíši a cizoložnici. Měla být ukamenována na základě stejného zákoníku. A jak to dopadlo? Ježíš se jí ujímá.