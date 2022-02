Zeman je prezident ničitel, Babiš by mohl systém posunout k poloprezidentskému, říká ústavní právník Kysela

Pokud se Andrej Babiš stane prezidentem a během jeho mandátu se ANO dostane do vlády, mohl by nový premiér fungovat jako jeho náměstek. „Je dost pravděpodobné, že bychom se nevrátili dovnitř ústavy, ale že bychom ji posouvali někam směrem ještě dál za Miloše Zemana,“ říká v rozhovoru pro Deník N ústavní právník Jan Kysela.

Jak se Miloš Zeman pokusil přeměnit ústavní systém

Proč překreslil hřiště, vytahal boty a roztahal po něm sako

Za jakých okolností by byl Parlament ochoten zpřesnit podmínky pro podání ústavní žaloby na prezidenta

Proč máme chtít nevýraznou hlavu státu

Díváte se na začátek příštího roku s nadějí?

Dívám se na něj s očekáváním, ve kterém je prvek naděje, ale i obavy. Česká politika mi v posledních letech nepřináší jen samou radost. To tedy ne. Moje očekávání se rozhodně nemusí proměnit v naději, že se způsob vykonávání funkce prezidenta zlepší. Bude záležet na tom, kdo tím prezidentem bude. Podle toho se budu radovat, nebo ne.

A nebudete konkrétní?

Ještě nevíme, kdo všechno je ve hře. A záleží na tom, jestli hodnotíme spíše tu sféru formálně kompetenční, anebo sféru politickou.

Tak musíte odpovědět jako volič Kysela i jako ústavní právník.

Co se týká obsahové stránky, nezdá se, že by někdo chtěl úplně kráčet ve šlépějích stávajícího prezidenta republiky, což je myslím dobrá zpráva. Je vcelku zřejmé, že ten, kdo bude chtít vyhrát, bude muset oslovit přinejmenším část stávajícího elektorátu Miloše Zemana – a jde o to, pomocí jakého argumentu nebo jaké programové nabídky to bude dělat.

Nemám nejmenší tuchu, jaký význam má pro tent6 elektorát třeba afiliace vůči Rusku a Číně. Skoro se mi zdá, že pro Zemanův elektorát může mít význam spíše odtahování se od Západu, než že by to byli voliči pozitivně orientovaní na Východ. Pro ně je prostě Západ nic moc. A když se podíváte na kandidáty, o kterých se mluví, jsou to proevropští nebo prozápadní kandidáti. Tady to tedy zatím vypadá, že by mohlo dojít k posunu k lepšímu.

Teď tedy mluvíte jako volič Kysela?

Ano. To je obsah politiky. A jako právník si budu všímat výkonu funkce a způsobu nakládání s kompetencemi. A potenciálu, co to může provést v ústavní0 systému. Zdá se mi, že to je Andrej Babiš versus osatní. Ti ostatní nemají peníze.

Kromě Karla Janečka…

To je asi pravda. Ale peníze jsou důležité ve volební kampani. Ovšem ve chvíli, kdy jste už prezidentem republiky, vyvstane do popředí ten druhý faktor – a ten už Karel Janeček nemá. Mluvím o