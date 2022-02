Zavře se nebe nad Ukrajinou? O zastavení letů rozhodnou spíše peníze

Rostoucí hrozba ruské agrese vůči Ukrajině vyvolává otázky, zda by z bezpečnostních důvodů neměl být vzdušný prostor nad touto zemí uzavřen. Tuto myšlenku přiživují především vzpomínky na sestřelení malajsijského letounu nad Donbasem v roce 2014. Řada dopravců už – navzdory vládním garancím – své působení nad Ukrajinou významně omezuje. Spojení do Prahy se to zatím netýká.