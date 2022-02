Co přimělo polského premiéra podepsat dohodu o Turówu, víme. Proč ji ale s takovým spěchem a tajnůstkářsky stvrdil i Fiala?

Komentář Petra Janyšky: Česko-polskou dohodu o dolu Turów podepsali před týdnem premiéři obou zemí zničehonic. Raz dva, šup šup. Že to bylo v zájmu Polska a především premiéra Mateusze Morawieckého, je nabíledni, jak si ukážeme v textu. Jestli tento spěch byl i v českém zájmu, je naopak diskutabilní. Co nebo kdo přesvědčil premiéra Fialu, aby Morawieckému kývl na rychlost a na termín, který se hodil polskému premiérovi, jemuž teklo do bot? To jsme se zatím nedozvěděli.