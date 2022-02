Částečný součet: sto let polarografie, rekordní evropský tokamak a neuvěřitelní tvorové pod severním pólem

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet připomíná kulaté výročí objevu analytické metody, která vynesla českému vědci Nobelovu cenu. Řeč bude také o houbovcích, nárazu mořské vlny na zeď a zbloudilé raketě, která není tím, čím se zdála být.