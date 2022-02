Co má Putin a co Hitler neměl? Proč je nepřesné a nebezpečné srovnávat dnešní situaci s mnichovskou krizí v roce 1938

Je to (jak už to tak obvykle s historickými „analogiemi“ bývá) nepříliš šťastné přirovnání, které může snadno zavádět pozornost a pochopení situace jinam, než by mělo. Nemá moc smysl rozepisovat se o možných dopadech, kontextu, drobných zprávách a podivnostech posledních dnů, zkusme se maximálně držet srovnání „Mnichova“ a Ukrajiny dnes. Na první pohled to vypadá hodně podobně. Velká země versus relativně malá země, složité manévry velmocí, ohrožená menšina, vojenské hrozby. V čem je to teda jiné?

Krátce řečeno: teď je mnohem