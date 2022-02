Babišova „šerpa“ Hrdinková končí i jako náměstkyně pro Evropu. Fialova vláda chystá nové pojetí a styl práce

Na svých dvou posledních summitech v Bruselu bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) před novináři vždy zdůrazňoval, že je Milena Hrdinková „pod služebním zákonem“. Měla totiž skutečně úřednickou funkci, jako svou náměstkyni a šerpu si ji ale na Úřad vlády z ministerstva financí přivedl právě bývalý premiér v roce 2019. Zde i jemu coby ministrovi od roku 2015 dělala šéfku kanceláře ministra.

Právě pod Hrdinkovou také na Úřadu vlády spadala organizace českého předsednictví v Radě EU.

Už 2. prosince 2021 se ovšem designovaný premiér Petr Fiala (ODS) na Twitteru pochlubil fotografií se „svou budoucí poradkyní pro evropské záležitosti“ Jolanou Mungengovou.

Setkání s kandidátem na ministra pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem a mou budoucí poradkyní pro evropské záležitosti Jolanou Mungengovou. pic.twitter.com/7YdLtMBDvd — Petr Fiala (@P_Fiala) December 2, 2021

V té době budoucí ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek v rozhovoru přiznal, že „dělba agend“ mezi ministerstvem zahraničí, jeho novou pozicí a premiérem ještě není přesně stanovená a je třeba se na ní dohodnout. Na Úřadu vlády, kam jeho pozice ministra bez portfeje spadá, ale nehodlal „dělat žádné personální zemětřesení“. Na dotaz, zda Hrdinková, jejíž pozice bude zřejmě přebytečná, odejde, Bek tehdy odpověděl vyhýbavě.

„Opravdu jsem o tom v tuto chvíli nepřemýšlel… Pokud podnikneme personální změny, tak nebudou dramatické, můžeme vyměnit jednotky lidí, pokud my nebo i oni sami dojdou k závěru, že nechtějí v novém aranžmá fungovat. To je také legitimní. Předsednictví je tak blízko, že musíme pracovat s týmem, který ho připravuje a je do něj zasvěcen, a to tady i v Bruselu,“ řekl budoucí ministr.

Hrdinková na Úřadu vlády setrvala až do tohoto týdne, a to i přesto, že několik zdrojů