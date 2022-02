Google pod evropskou palbou, Facebook hrozí odchodem. EU ztrácí s digitálními giganty trpělivost

Jak jsme psali v pátek, francouzský úřad na ochranu osobních dat zakázal několika firmám používat Google Analytics, což je asi vůbec nejběžnější nástroj digitálního marketingu. Jenže odesílá data ke zpracování do USA, kde nepožívají tak spolehlivé ochrany, jakou vyžaduje evropské právo.

Zákaz přišel ve chvíli, kdy se v Evropě i Americe rozebírá prohlášení společnosti Meta Platforms (nové jméno provozovatele Facebooku), že možná bude muset evropským uživatelům vypnout Facebook a Instagram.

To pochopitelně vyvolalo značnou pozornost široké veřejnosti. Z celkového počtu 1,9 miliardy lidí, kteří používají Facebook denně, žije asi 250 milionů v zemích Evropské unie. Pro některé z nich by byla ztráta přístupu přechodnou nepříjemností, pro jiné těžkým zásahem do života, zhoršením jeho kvality. Zejména v době pandemie přesunulo hodně lidí svůj společenský život téměř výhradně na sítě. Sdělení společnosti Meta leckoho znepokojilo.

Právě to nejspíš bylo jeho účelem. Meta se do svého nátlaku na politiky očividně snaží zapojit veřejnost, a to jemnou a značně inovativní manipulací: sdělením podsunutým do