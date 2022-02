Firma De Heus vyrobí v České republice ročně přes 360 tis. tun krmných směsí. Jak budovala značku ENERGYS, přečkala pandemii a co plánuje dál…

Krmiva pro velkochovy i drobnochovy

Firma De Heus s hlavním sídlem v Holandsku je oblíbeným výrobcem krmiv a poskytovatelem profesionálního poradenství pro chov zvířat. Disponuje továrnami v Marefách u Bučovic a v Běstovicích u Chocně, které v současnosti vyrobí celkem přes 360 tisíc tun krmných směsí ročně. Taková produkce firmu řadí mezi nejvýznamnější producenty krmiv v České a Slovenské republice.

Už více než 100 let je společnost specialistou na výživu a odborné poradenství pro chov hospodářských zvířat. Dodává krmné směsi, premixy, koncentráty a krmné speciality po celém světě. S Pavlem Jarošem se více podíváme na hobby sektor (drobnochovatele) a krmivo zaměřené na koně.

Péče o stovky drobnochovatelů i chovatelů koní

Za úspěchem celé firmy jsou zejména její zaměstnanci, díky kterým může podnik dobře fungovat. Jedním z nich je i manažer pro marketing a hobby sektor Pavel Jaroš, který stál u tvorby firemního marketingu v roce 2009. „V té době se jednalo o jedinou marketingovou pozici, která ve firmě byla. Takže jsem musel začít vlastně od nuly a byla to pro mne velká profesní výzva,” komentuje Jaroš.

Jeho start nebyl vůbec snadný. Hned na začátku dostal za úkol rebranding společnosti a vytvořit marketingovou strategii po fúzi firem Slavkovské krmné směsi se Zemědělskými službami Běstovice, postarat se o kompletní webovou prezentaci a zajistit nové obaly na krmiva pro koně a drobnochovy. „Šel jsem cestou, kterou jsem si mohl sám prošlapat, mým cílem byl optimální růst a podpora značky ENERGYS, kterou najdete na energyshobby.cz i energys.cz. Výsledek vnímám jako velký úspěch,” říká o svém startu ve firmě Pavel.

Aktuálně De Heus do Česka a Slovenska dodá ročně asi 30 000 tun krmiv pro drobnochovy (hobby) a koně

Dnes je pan Jaroš ve firmě už přes 12 let a do velké míry stojí za úspěšným rozvojem krmiv určených pro maloprodej, který má kompletně na starost. V současné době De Heus spolupracuje s desítkami odběratelů a do Česka a Slovenska ročně dodá 30 000 tun těchto krmiv. „Největší poptávka je po krmivech pro slepice a jejich odchov. Ta zaujímají asi 40 % objednávek. Velmi oblíbená jsou také krmiva pro králíky, která tvoří asi 35% podíl distribuovaných krmiv,” říká o prodeji Pavel.

Když se nám daří, rádi se podělíme tam, kde potřebují pomoci

Úspěšnou expanzi firmy nepřerušila ani koronavirová pandemie. Zájem o segment krmiv hobby (značka ENERGYS) se během pandemie dokonce zvýšil. „V porovnáním s rokem 2019 se nám povedlo zvýšit objemy prodejů krmiv Energys asi o 20 %,” říká Pavel. To dává firmě prostor věnovat se i dalším aktivitám.

De Heus rozdala krmiva do zoologických zahrad v Česku i na Slovensku

Společnost si uvědomuje, že drtivá část organizací zabývajících se chovem zvířat se během lockdownu ocitla ve ztrátě, a tak se rozhodla pomoci. „Zaznamenali jsme, že mnoho zoologických zahrad v Česku i na Slovensku je na tom opravdu špatně. Jsou ve velké míře závislé na vstupném od návštěvníků a kvůli pandemii se ocitly bez významné části příjmů. Jsem rád, že i naše firma mohla pomoci zajistit zvířatům krmení,” říká Pavel. Krmiva či jinou finanční pomoc tak dostala například zoologická zahrada v Košicích, v Bojnicích, v Olomouci, Liberci, Dvoře Králové nebo v Plzni. Stejně tak firma pomohla i zoo v Hodoníně, která kvůli tornádu utrpěla obrovské škody.

Vášeň pro zvířata, vášeň pro obor

Když člověk dělá svou práci rád, výsledek je znát. Úspěchy ve své kariéře připisuje Pavel Jaroš i své zálibě v chování zvířat. Podle něj to byla právě tato záliba, která mu při vstupu do firmy pomohla získat jeho marketingovou a obchodní pozici. „Na pohovoru se mě ptali na mé koníčky, tak jsem jim řekl o mém chovu australských papoušků. Je to dost možné, že i díky tomu jsem získal sympatie vedení firmy,” dodává s úsměvem Pavel. Svou misi získávat spokojené zákazníky a zásobovat chovatele kvalitními krmivy bere vážně a je hrdý na to, jakých výsledků česká pobočka De Heus zatím dosáhla.