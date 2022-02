Nebudu zlý muž hnutí ANO. Spolupráce s Babišem nám sedla, budeme se doplňovat, říká první místopředseda Havlíček

Karla Havlíčka na sněmu ANO zvolili prvním místopředsedou. Staronový předseda Andrej Babiš oznámil, že příště se už o místo ve vedení ucházet nebude. Havlíček však v rozhovoru říká, že automaticky nepočítá s tím, že by byl Babišovým nástupcem. „Teď jsem první místopředseda, dám tomu úplně všechno. Uvidíme, jak to bude vypadat za několik měsíců nebo za rok či za dva,“ říká exministr průmyslu a obchodu a dopravy.

Jak vnímáte svou roli prvního místopředsedy? Získal jste silný mandát, volilo vás dokonce nejvíc lidí ze všech členů předsednictva včetně předsedy.

Musím říct, že mě to překvapilo. Jsem za to velmi rád a myslím, že tomu pomohlo, že jsem v rámci resortu měl výsledky a v posledních několika letech jsem kopal za hnutí ANO. Podstatné také je, že když jsme šli do opozice, odmítl jsem všechny nabídky z byznysu nebo univerzitní sféry a naplno se věnuji hnutí ANO a Parlamentu.

První místopředseda bývá někdy vnímán jako jakýsi zlý muž dané strany. Chápete tu roli také tak?

Nejsem zlý muž, budu pracovitý muž. Je pravdou, že nám spolupráce s Andrejem Babišem už v minulosti sedla, a popravdě i kvůli tomu mě ukecal, abych