I když je konstatování o českém evropském prvenství vždy lechtáním našeho národního ega a potěší i škarohlídy a pesimisty, tentokrát optimismus nevydrží ani ke druhému odstavci. Šance nás, Čechů, na vlastní bydlení, je stále menší a jak zjistila a v obsáhlé analýze nejen trhu s byty popisuje Eva Mošpanová, dost těžko se to v dohledné době změní.

„Česko se stalo evropským šampionem v nedostupnosti bydlení,“ nazvala svůj článek, ve kterém analyzuje, „jak z této pasti ven“.

Radostné je tohle čtení pro ty, kteří teď nemovitosti na českém trhu prodávají. Dokážou totiž střelit třeba i garáž v Brně za milion a půl. Jinak to je ale spíše neveselý příběh. O cenách bytů, které rostou výrazně rychleji než mzdy, úsporách rodičů, které padnou na bydlení dětí, důchodcích, kteří nedokážou zaplatit příbytek, ve kterém prožili celý život…

Jak z toho ven? Recepty by tady nějaké byly, třeba zvýšit zdanění nemovitostí. Politici se ovšem nejspíše ještě hodně zapotí, než z mistrů Evropy udělají cenové outsidery.

O bytové krizi píše i Prokop Vodrážka v článku „Proč už Praha nestaví druhé Vinohrady?“. Důvodů je několik. Moc lidí, moc aut, málo prostoru a jiné normy na stromy i tramvaje. Zkrátka, dvakrát do jedněch Vinohrad nevstoupíš, ale inspirací by být mohly. V čem je výhoda hustě osídlených čtvrtí? Chtělo by se říci v ničem, ale není tomu tak.

Současná vláda se zdá být spořivější a odpovědnější než ta minulá. „V balíku výdajů, které se blíží hodnotě dvou bilionů korun, se podařilo ušetřit desítky miliard korun,“ píše v článku „Novému rozpočtu pomohly účetní triky…“ Michal Tomeš a původní radost mírně naředil vysvětlením, že některé výdaje se prostě jen odložily, stejně jako stavby a projekty. I doma se to tak ale dělá. Když na bazén není letos, koupíme si ho až v další dekádě. Jestli se jí ve zdraví dožijeme.

S Nadine Strossenovou, americkou lidskoprávní aktivistkou a profesorkou práv, hovořila Dominika Píhová. „Nemůžeme říkat, že svoboda je tu jen pro názory, se kterými souhlasíme,“ vystihuje podstatu problému nás všech hned v titulku. Zkrátka, mnohem lepší než dobře míněná cenzura je prosazování vzdělání či zákonů, které cílí proti diskriminaci nebo násilí. Jak bojovat s nenávistí ve veřejném prostoru? Prý to jde. Což se sice při pohledu na současné sociálně sítě zdá až přehnaně optimistické, ale k pátku optimismus patří.

Proč někteří senátoři koaličních stran nepodpořili pandemický zákon, vysvětluje Ivě Bezděkové Jan Horník za STAN. Byl totiž jedním z nich. Navíc je místopředsedou horní komory Parlamentu. Prý je lepší nemít žádný než špatný zákon a navíc „Je to úspěch demokracie,“ komentuje situaci senátor.

Iva Bezděková téma rozvíjí v dalším článku „Válkův resort chce v případě nouze prodloužit platnost stávajícího pandemického zákona a zvažuje i další alternativy“. Parlamentní dění je komplikované a vývoj těžce předvídatelný. Jediné, co víme skoro jistě, je, že koncem února přestává platit současný pandemický zákon. Doufejme, že s ním zmizí v propadlišti dějin i pandemie a bude chvíle času na vypracování nového, který se bude líbit když ne všem, tak alespoň většině z nás.

Vysoké ceny za energie trápí nás všechny a zdá se, že i Fialovu vládu. Ta chce proto dostavět Temelín, protože jedině jádro nás zachrání. „Musíme o tom rozhodnout do dvou let,“ říká premiér. Protože pokud nebudeme rozvíjet jádro, bude nám energie chybět. Kdo ale bude pro tuto megazakázku vybrán? To bude ještě oříšek.

Ameriku trápí zase kamiony, hlásí naše zpravodajka zpoza oceánu Jana Ciglerová v článku „Blokáda kamionů se z Kanady přesouvá k Američanům“. Rozzlobení řidič dokonce už zablokovali i most Ambassador spojující obě země. O podstatě této „kulturní války“ o očkování i tom, jak se do ní zapojil Donald Trump, si stojí za to přečíst i proto, že některé naše domácí protesty nám pak budou připadat cekem snesitelné a mírumilovné.

Naši komentátoři soudí:

Kolega Jan Moláček konstatuje, že v Senátu chcípl pes. „Chvílemi se nešlo zbavit pocitu, že demonstranti, kteří na Malé Straně proti zákonu protestovali, dobyli Senát a od řečnického pultíku mluví oni,“ konstatuje náš komentátor.

Na první pohled na tomhle nic pozitivního není, ale na druhý? Zkrátka i to, co stojí v komentáři a chvílemi vyvolává hořkobolný úsměv na tváři příznivců současné vládní koalice, k demokracii patří.

Petr Koubský se tradičně věnuje nápravě škod, které působí lidská důvěřivost, hloupost a neodbornost či záměrná manipulace davy s cílem je ovládnout. Nejdříve nás úvod jeho komentáře „Drastická zpráva o škodlivosti vakcín, která nikoho nevyděsila“ vyděsí. Vyjmenuje spoustu případů vedlejších účinků vakcíny, neboť naše mysl je zcela ovládána koronavirem a hned víme, o jakou vakcínu jde.

A pak nás Petr Koubský uklidní. Jen je třeba jeho zasvěcený komentář dočíst do konce a máme hnedle o porci optimismu na víkend postaráno.

Při řízení i mytí nádobí…

… si poslechněte dnešní Studio N. Tentokrát opravdu vhodné na víkend – o technice mindfulness. Kdo na tom byl doteď jako já a vůbec netušil, o co jde, bude překvapen, co všechno lze dělat či nedělat při mytí nádobí. Ale pozor, tahle technika může být i nebezpečná, když ji má v rukou nějaký matlal.

Z pera naši slovenských kolegů: o Ukrajině a Rusku

Našemu slovenskému kolegovi Mirkovi Tódovi se povedlo rozmluvit skutečně člověka zajímavého, a co hlavně – informovaného lépe než leckterá tajná služba: hlavního vyšetřovatele a nového šéfa Bellingcatu Christo Grozeva. „Moje zdroje z okolí ruské elity jsou z Putina znepokojené. Ztratil poslední zábrany,“ říká.

Podle něj se k válce s Ruskem Evropa nebezpečně přibližuje, a to i proto, že ruský prezident Vladimir Putin možná příliš podléhá emocím a vlastní vinou se nechal zahnat do kouta. Jakou roli v tomto napínavém příběhu hraje Tchaj-wan? Překvapivou a důležitou. Vysvětluje Grozev s odvoláním na své zdroje.

Další dílo z pera slovenských kolegů je rovněž o Ukrajině. „Žít v nekonečné nejistotě je hrozné,“ říkají obyvatelé Donbasu, kde válka nikdy neskončila, v reportáži Rastislava Kačmára. „Nevíte, jestli se něco nestane v noci nebo další den, jestli nepřijde útok, a pokud ano, tak kdy to bude a kam máte pak jít,“ vysvětluje Tatiana Petríkovičová z organizace Člověk v ohrožení, slovenské „dcery“ Člověka v tísni.

Na východ od Soboše:

Nejdříve se v Moskvě sešli ministři zahraničí Ruska a Británie a prý to byl rozhovor slepého s hluchým. Dnes spolu hovořili ministři zahraničí stejných zemí a po jednání konstatovali, že nikdo slepý ani hluchý tentokrát přítomen nebyl. I to je významně dobrá zpráva před nadcházejícím víkendem.

Zato jedna špatná zpráva na konec.

Běloruská politička Marija Kalesnikavová stále sedí ve vězení а v Bělorusku probíhá rusko-běloruské cvičení. Dnes lovili diverzanty a odráželi letecké útoky. Na Kalesnikavovou a jí podobné budou ozbrojené složky obou zemí, z nichž je jedna velmocí jadernou, skvěle připraveny.