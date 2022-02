Putin opět přitáhl americkou pozornost k Evropě, brzy se ale vrátí k Číně. EU přitom není připravena jednat sama za sebe

Opět se ukazuje, že Evropa není schopna dostatečně účinně odpovídat na podobné výzvy. A není to proto, že by nás Američané nějak předběhli či obcházeli. Naopak, během posledních jednání s Rusy se snažili o maximální transparentnost vůči evropským spojencům. Evropa není dostatečně akční a svorná (jakkoli je jednotnější, než se běžně prezentuje v médiích).

Moskva se navíc chce mocensky bavit především s Washingtonem, a tak posílit svůj obraz na mezinárodní scéně. Unie pro ni není partner a dává to ostentativně najevo. Čerstvě obnovená jednání Normandského formátu – kde Ukrajina jedná s Ruskem za přítomnosti Francie a Německa – by se měla prozatím týkat pouze implementace Minských dohod, tedy řešení konfliktu, který vypukl na Donbase v roce 2014, jakkoli se čím dál více spekuluje, že právě kompromisy ve věci naplňování dohod z Minsku by nakonec mohly být tím, co Putin ze současné eskalace napětí může vytěžit, rozhodne-li se vojensky neintervenovat.

Strategická závislost

Strategická a obranná závislost Evropy na Spojených státech byla vystavěna na půdorysu