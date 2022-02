Blokáda kamionů se z Kanady přesouvá k Američanům. Továrna Ford musela zastavit výrobu

Už pátý den blokují kamiony a nákladní auta most spojující kanadskou provincii Ontario a americký Detroit. Most s názvem Ambassador je důležitou spojnicí mezi dvěma sousedními zeměmi – přejede přes něj čtvrtina veškeré místní dopravy.

Ta teď ale ve směru do Kanady stojí. Brání jí rozzlobení řidiči, kteří protestují proti ochranným covidovým opatřením. Vadí jim hlavně to, že pro výkon své práce potřebují být očkovaní proti covidu, protože tak si to žádají pravidla přechodu přes hranice.

Zastavit na několik dní dopravu na tak významné spojnici se ale neobjede bez