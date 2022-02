Preferuji jiné druhy výchovy než dát občas dětem na zadek, ale nechme to na rodinách, říká Fiala

Česko je jednou ze čtyř zemí EU, kde dosud není kompletně uzákoněn zákaz fyzického trestání dětí. Tato agenda spadá právě pod Jurečkovo ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Jako táta pěti dětí si myslím, že dát do zákona ustanovení, které říká, že rodič ve výjimečné situaci nemůže v rámci výchovy vůbec dát pohlavek nebo takzvaně lepnout jednu na zadek, není správné. Je zásadní umět odlišovat, co je násilí nepřiměřené a dlouhodobé, a co je akt, který rodič použije třeba jen několikrát za život k vymezení mantinelů,“ řekl k tomu v rozhovoru s Aktuálně.cz předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády Jurečka.

„I já jako rodič jsem se ve výjimečné situaci také dostal do momentu, kdy napomínáte podruhé, potřetí a nemá to žádný účinek, tak prostě přistoupíte k lepnutí na zadek. Ale upozorňuju, že jsem to udělal v jednotkách případů, které jsem schopen spočítat na prstech svých dvou rukou,“ řekl vicepremiér. „Jsem vděčný svým rodičům, že jsem v pravý okamžik facku dostal také. Jsem z prostředí, kde rodiče uměli v pravý okamžik vymezit, jaké jsou mantinely,“ doplnil Jurečka.

Následně se na něj v otevřeném dopise obrátili odborníci na vzdělávání a vyzvali ho k jasné deklaraci, že jakékoliv fyzické násilí vůči dětem je nepřípustné. Řada expertů i komentátorů navíc Jurečkovi vyčetla, že se neopírá o moderní studie, ze kterých vyplývá, že účinek fackování se ve svých projevech neliší od efektu fyzického zneužívání.

Premiér Petr Fiala (ODS) na dotaz Deníku N, zda by ministr práce a sociálních věcí neměl být ve svých vyjádřeních v tomto směru zdrženlivější, protože tím vysílá určité signály do společnosti, odpověděl nejprve vyhýbavě.

„Násilí na dětech je odsouzeníhodné. Ale prosím pěkně, používejme