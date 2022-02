Petr Fiala: Nikomu nic nebereme, jen jsme některým nepřidali. V Evropě nejde říkat jen ne

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Dokdy chce koalice vybrat kandidáta na prezidenta.

Jak je spokojený s komunikací ministra zdravotnictví Válka ohledně covidových opatření.

Jaké má vize s dostavbou jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Jak se vláda připravuje na předsednictví v Radě EU a jakým směrem směřuje ODS na evropské scéně.

Zda může ministr práce a sociálních věcí obhajovat „výchovný pohlavek dítěti“.

Zatím se zdá, že vaše vláda je soudržná a pětikoalice funguje. Plánujete společného kandidáta na prezidenta. Víme, že jste se s několika osobnostmi už sešel, proč vás ale všechny odmítly? Čím vám to tito lidé vysvětlili?

Nemohu říct, že mě někdo odmítl. Objevuje se celá řada kandidátů. Všichni míří na velmi podobnou skupinu voličů, kteří volili celou nebo část naší koalice. Do toho se objevují potenciální kandidáti, kteří by oslovovali jiné skupiny voličů, jako je třeba Andrej Babiš. Nemůžeme tu situaci podceňovat a přihlížet tomu, jak se v druhé části spektra formují silní kandidáti. U nás by byla celá řada kvalitních kandidátů, ale získali by jen část té jedné voličské skupiny. Snažíme se, abychom postavili nebo se postavili za jednoho silného kandidáta, který bude mít šanci vyhrát. Nesmí se stát, aby bylo osm skvělých demokratických kandidátů a do druhého kola se dostali Andrej Babiš s Tomiem Okamurou.

Proč jste zatím nikoho nevybrali?

Důvodem je i to, že je čas. Musíme najít kandidáta, za kterého se postaví minimálně koalice Spolu, případně i STAN a Piráti.

Dokdy si dáváte čas na vybrání kandidáta?

Čas je určitě do léta, ale platí, že čím později někdo s vážnou kandidaturou vystoupí, tím známější člověk to musí být. Pro mě je ideálním kandidátem někdo, kdo má veřejnou nebo politickou zkušenost, protože ve druhém kolem musí obstát třeba proti politicky velmi zdatnému soupeři. Při minulé volbě jsme viděli, že když někdo tyto zkušenosti nemá, může mít problém. S kandidáty je ještě jeden problém – ztrácí soukromí a několik měsíců života. Pak se není čemu divit, že některé osobnosti nechtějí kandidovat a tohle vše podstupovat.

Vláda zatím jako celek funguje. Nečekají vás ale těžké dny, až se dostanete ke sporným bodům, jako jsou manželství pro všechny a Istanbulská úmluva?

Lehkými tématy nejsou ani nastavení správných proticovidových opatření nebo správně připravený rozpočet. Tím jsme si prošli a jsme soudržní, protože pracujeme jako tým, máme k sobě důvěru a ke všemu přistupujeme jako k problémům, které mají řešení. Nebereme to jako osobní spory.

Když dá rodič dítěti občas na zadek, není to politické téma

Ale u manželství pro stejnopohlavní páry nejde o kompromis, ale o otázku zda ano, či ne.

Jde o spor, který rozděluje společnost. I my v ODS na to máme rozdílné názory a je tomu tak i v zahraničí. Právě proto tyto otázky nejsou stranicko-politické. V zahraničí mají politické strany volnost hlasování, aby lidé mohli vyjádřit své názory. Tak jsme to vždy dělali i v ODS, což považuji za správné a bude to tak i u tohoto bodu. Každý má právo na svůj vlastní názor. Respektuji, že někdo má názor na to, zda má být svazek pouze mezi mužem a ženou, nebo i pro stejná pohlaví. Veďme o tom debatu, probíhá v řadě zemí a je to tak správné.

Také Istanbulská úmluva některými aspekty rozděluje politiky. Česká republika už má ale většinu těch věcí ošetřenou zákony.

Jenže není ratifikována, což jsme garantovali. Proč to oddalovat? Jsme jedna z mála zemí, která to neudělala.

Podívejte se na Poslaneckou sněmovnu, kde se nyní nedá odhlasovat téměř nic. Istanbulská úmluva by se stala obrovským střetem a zablokovala by Sněmovnu na několik týdnů. A měla by k tomu proběhnout ještě nějaká debata. Dříve či později se k tomu dostaneme.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nedávno v rozhovoru s Aktuálně.cz řekl, že výchovný pohlavek pomůže vymezit mantinely ve výchově dětí. Tím vyslal i jakýsi signál do společnosti. Česko je jednou z mála zemí EU, kde dosud není kompletně uzákoněn zákaz tělesného trestání dětí, chcete to změnit?

Násilí na dětech je odsouzeníhodné. Ale používejme, prosím pěkně, zdravý rozum a respekt ke vztahům v rodině. Myslím si, že pan ministr Jurečka – otec pěti dětí – používá takové výchovné metody, které jsou dobré, a chápe všechny souvislosti, o nichž mluvíte.

Slova pana ministra tedy nepovažujete za problém? Když něco velmi podobného napsala na sociální sítě indická ministryně pro ženy a rozvoj dítěte, musela se za to omlouvat a svůj post odstranit.

Přistupujme k tomu normálně a racionálně. Nikdo není pro to, aby se bily děti a trestaly se nadměrně. Když nějaký rodič svému dítěti dá občas na zadek