Notes: Konec EET v Česku, Facebooku v Evropě a covidu v nemocnicích?

Na úvod přiznávám, že titulek tohoto Notesu je trochu zavádějící. Elektronické evidenci tržeb hrozí reálný konec, o ničem však ještě není rozhodnuto. Konec Facebooku a Instagramu v Evropě je spíš mimo mísu a konec covidu v nemocnicích je spíš takové přání ministerstva zdravotnictví. Přání, na které ale doplatí lidé v první covidové linii.

Od února nemají nemocnice od státu dostávat příspěvky na nemocné s covidem-19. Ministerstvo to vysvětluje tím, že varianta omikron už nezpůsobuje tolik těžkých průběhů nemoci. To je sice pravda, ale infekční pacienti na JIP stále jsou (aktuálně jich leží v nemocnicích kolem 230). Personál, který se o ně stará, stále obléká neprodyšné obleky. „Nová vláda si o zdravotníky otírá boty,“ říká všeobecná sestra Dana Krásová z chirurgického oddělení Ústřední vojenské nemocnice. Ještě více než zrušení příplatků však nemocnicím vadí plánované škrty v rozpočtu. Více v článku Ivy Bezděkové.

Svět oběhla zpráva, že Facebook, tedy společnost Meta, pohrozil, že jeho aplikace nebudou dostupné v Evropě. Nastalo by to podle něj tehdy, pokud by evropské státy zakázaly sdílení dat evropských uživatelů se Spojenými státy. Jak ale v dnešním díle Studia N vysvětluje Petr Koubský, taková situace je spíše hypotetická a pravděpodobně se slavný odchod ze Starého světa dít nebude.

Ve stejnou dobu, kdy se řeší konec Facebooku, však francouzský regulátor oznámil, že Google Analytics porušuje evropské právo právě kvůli tomu, že data uživatelů posílá do USA, kde platí zase zákony jiné. Francouzské weby musejí podle regulátora používat službu Google Analytics buď tak, aby se data neposílala mimo EU, nebo ji musí opustit. O kauze píše opět Petr Koubský.

Mnohem jasněji se ale rýsuje konec elektronické evidence tržeb. Pokud jste na její existenci už pozapomněli, je to pochopitelné: už dva roky je kvůli pandemii koronaviru pozastavená. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury se její opětovné rozběhnutí už ani nevyplatí, do konce února proto navrhne její zrušení. Krátce před pandemií bylo k EET zaregistrováno 192 tisíc podnikatelů.

Jestli se to vládě podaří, je věc druhá. Před malou chvílí Senátem například neprošel pandemický zákon. Jeho zamítnutí podpořilo 32 senátorů, pro přijetí se vyslovilo 30 členů horní komory. Hlasování předcházela šestihodinová debata, v dolní komoře strávila novela kvůli obstrukcím 35 hodin. A teď se tam „pandemičák“ vrací znova.

Co ještě stojí za přečtení:

Rychlobruslařka Sáblíková získala na olympiádě v Pekingu bronz i navzdory lednovému zranění. „Když se na to podíváte z dlouhodobého hlediska, tělo stárne a je potřeba se o něj víc a víc starat. Někdy když jí bylo nakázáno ležet, trénovala dál – i to pak ale přineslo úspěšné výsledky,“ říká o Sáblíkové bronzová medailistka z her v Pchjongčchangu Karolína Erbanová v článku Štěpána Vojtěcha.

Iva Bezděková zase přinesla rozhovor s lékařkou Terezou Dvořákovou, která se věnuje léčbě spánkových poruch, přičemž sama trpí narkolepsií. Velmi vzácnou poruchou spánku, kterou lidé neznalí situace pokládají za opilost nebo únavu po propařené noci. Dvořáková v rozhovoru třeba vzpomíná na to, jak při venčení psa usnula, když se opřela o strom. Mluví ale i o méně závažných, ale o to rozšířenějších poruchách spánku, které hlásí lidé po prodělání covidu-19. Stává se, že mívají noční můry nebo celou noc nespí.

Známé firmy jako Aeronet, Parlamentní listy a další mají dalšího dezinformačního rivala (nebo kolegu): „facebookovou“ televizi KTV. A podle statistik sledovanosti si nevede vůbec špatně. K 7. únoru 2022 posbírala reakcí přibližně stejně jako servery Aktuálně.cz nebo Seznam Zprávy. A u sdílení příspěvků si vede ještě lépe. Možná by bylo přece jen lepší, kdyby si Facebook dal v Evropě na nějakou dobu pauzu.

Co vás čeká zítra? Speciál!

S krizí bydlení se co do odlišných měr potýká celý svět, Češi jsou v ní ale tak trochu specialisté. Proč je bydlení problém a co s tím? Kdy klesnou ceny bytů? Jak se žije v satelitech? Co na bydlení trápí mladé v šesti zemích Evropy? Jak těžká je dnes cesta k hypotéce? Na to vše odpovídáme v zítřejším vydání.

Příjemný večer vám přeje Adam Hecl.