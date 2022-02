Francouzský regulátor se tvrdě postavil proti používání Google Analytics místními firmami

Buď se řiďte našimi pravidly, nebo odejděte, to je vzkaz, který dnes francouzská komise pro informatiku a svobody (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL) velmi jasně vyslala nejen společnosti Google, ale všem americkým digitálním společnostem využívajícím osobní data Francouzů a Evropanů vůbec.

„CNIL konstatuje, že předávání dat o internetových uživatelích do USA (službou Google Analytics, pozn. red.) je v rozporu s články 44 a dalšími evropského nařízení GDPR. CNIL proto nařídila správci webu, aby zpracování dat uvedl do souladu s GDPR tím, že buď, bude-li to nutné, přestane (za nynějších podmínek) Google Analytics používat, nebo použije nástroj, který nepředává data mimo Evropskou unii,“ říká se v dnešním prohlášení CNIL.

Jméno firmy nebo firem, kterých se rozhodnutí CNIL týká, regulátor nezveřejnil. Deník Politico v této souvislosti bez udání zdroje jmenuje obchodní