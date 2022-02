Stanjura navrhne zrušení EET od začátku příštího roku. Podle ministerstva se opětovné spuštění nevyplatí

Ministerstvo financí rozposlalo ostatním resortům návrh na zrušení elektronické evidence tržeb (EET). Deníku N to potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Zrušení EET by měla vláda schválit ve zrychleném projednání už koncem února. K úplnému zrušení evidence by mělo dojít od příštího roku.