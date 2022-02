„Zabejčená a rychlobruslení naprosto oddaná.“ Sáblíková ziskem bronzu dokázala, že stále patří mezi špičku

Trojnásobná olympijská šampionka Martina Sáblíková vybojovala na pětikilometrové trati v Pekingu bronzovou medaili. Už počtvrté v řadě si tak z olympijských her odváží cenný kov a na své páté olympiádě ukazuje, že stále patří do nejužší světové špičky.

Sáblíkové před startem dnešního závodu nepřál los a přisoudil jí do dvojice slabší soupeřku, devětadvacetiletou Japonku Misaki Ošigiriovou. Česká olympijská matadorka se jí vzdálila už v prvních minutách, a musela si tak bez tlaku soupeřky, jen s pomocí trenéra Petra Nováka, sama během závodu určovat tempo.

S časem 6:50,09 dojela čtyřiatřicetiletá Češka na své oblíbené pětikilometrové dráze na průběžném prvním místě. V cíli tak mohla spokojeně zatnout pěst a sledovat výkony zbylých čtyř z celkem dvanácti závodnic.

O zlatou medaili ji nakonec připravil bezkonkurenční výkon Nizozemky Irene Schoutenové, na kterou ztratila 6,58 sekundy, a jízda stříbrné Kanaďanky Isabelle Weidemannové. Ta Sáblíkovou předstihla o bezmála dvě sekundy.

„Pořád tomu nemohu uvěřit. Bylo to hrozně napínavé a byly to nervy až do konce,“ řekla šťastná Sáblíková po závodě Českému rozhlasu Radiožurnálu Sport.

Právě trať na pět kilometrů vždy patřila k výkladní skříni české přebornice na vytrvalostní závody. Na olympiádách ve Vancouveru a Soči v letech 2010 a 2014 na ní triumfovala, z jihokorejského Pchjongčchangu si odvezla stříbro.

I bronzová medaile ale bude mít pro rodačku z Nového Města na Moravě letos zvláštní cenu. Po náročné a