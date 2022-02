Mám rád Izrael. Je mi smutno z toho, co dělá

Je tomu dlouhých padesát let, kdy jsem byl poprvé v Izraeli, a otevřeně přiznávám, že jsem si tu zemi zamiloval. Bylo to teprve šestnáct let od vyhlášení nezávislosti a Izrael byl pionýrská země plná idealistů. Pamatuji si, že se tam ani domy a byty nezamykaly, protože se nepředpokládalo, že by někdo cokoliv ukradl. Byla to vzrušující a zajímavá země, a dodnes kdykoliv mohu, tak tam vyrazím.

Proto mě velice zasmušila zpráva mezinárodně uznávané organizace Amnesty International popisující izraelskou politiku vůči Palestincům. Bohužel musím říct, že