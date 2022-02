Jak uvařit ze sídelní kaše město pro život: Jesenice naznačuje recept i pro ostatní

Touha bydlet v novém domku nebo bytě za Prahou přivedla tisíce lidí do Jesenice na jižním okraji metropole. Počet tamních obyvatel se za posledních dvacet let víc než zpětinásobil a malá obec narostla do velikosti okresního města. Místní nyní hledají jeho tvar a přichází s prvním větším tuzemským pokusem, jak dát přerostlé vesnici nové centrum i duši.