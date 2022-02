„Už nás nesrovnávejte s muži.“ Hokejistky čeká boj s USA i dlouhé úsilí o uznání jejich sportu

České hokejistky vyzvou v pátek ráno ve čtvrtfinále olympijského turnaje jedny ze dvou velkých favoritek. Proti Američankám, které v Pekingu obhajují zlato, se pokusí vylepšit dojem z posledních dvou prohraných zápasů s Dánskem a Japonskem. Snaha dostat ženský hokej na plně profesionální úroveň, zviditelnit ho a zařadit se mezi světovou špičku je ale čeká i po skončení her.

Český tým se bude muset před vyřazovacím bojem oklepat z nepovedeného závěru základní skupiny, kdy samy hokejistky mluvily o zklamání z výsledku i vlastní hry a ani jejich trenér Tomáš Pacina nešetřil sebekritikou.

„Tohle není náš tým, na co jsem zvyklý z mistrovství světa a olympijské kvalifikace. Jako by tam byla zatažená brzda,“ řekl Pacina novinářům poté, co Češky nenavázaly na úvodní dvě vítězství a utrpěly nečekanou porážku s nejslabším týmem turnaje Dánskem a vzápětí také s Japonkami.

V zápasech přitom dominovaly a soupeře přestřílely, podobně jako celý český hokej je ale trápí