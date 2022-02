Notes: Fotograf Schillerové na cestách, osmkrát očkovaný a olympiáda na umělém sněhu

Portugalci někdejší ministryni financí (a Instagramu) nepovolili vzít si na loňské jednání Ecofinu do Lisabonu svého dvorního fotografa Davida Šedivého. Důvodem byla i pandemie covidu. Schillerová ale svého fotografa vládním speciálem přece jen vzala, a to jako součást delegace ČNB. Šedivý sice nemohl dokumentovat summit, zato ale ministryni zvěčnil na pozadí krás Lisabonu.

Fialova vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 280 miliard korun. Našla úspory ve výši 76 miliard korun a rozpočtu pomůže také inflace. O letošním státním hospodaření píší cifrredaktoři Michal Tomeš a Jan Úšela.

Odboráři na rozpočtu kritizují hlavně škrtání platů a způsob, jakým s nimi vláda jednala.

Pompézní akce, cenné medaile a radost z vítězství vs. političtí vězni, pracovní tábory nebo perzekuce Ujgurů. Olympijské hry v Číně (možná více než které jiné) vyvolávají otázku, zda politika patří do sportu. O politickém stínu her v Pekingu v podcastu Studio N hovoří zahraniční redaktoři Magdalena Slezáková a Tomáš Linhart.

A olympiáda podruhé. Letošní svátek sportu je výjimečný i tím, že je to poprvé v historii, co jsou lyžařské disciplíny pouze na technickém sněhu. Kolik stojí výroba umělého sněhu a jaké má dopady? „Umělý sníh patří k mnoha produktům průmyslové civilizace, jež lze charakterizovat slovy: problémové, ale výnosné a žádané. Určitě mezi nimi není nejškodlivější, už proto, že jeho nežádoucí účinky jsou dobře známy a dají se minimalizovat – je-li k tomu motivace,“ píše Petr Koubský.

Španělská vláda s některými regionálními stranami se chce zabývat případy obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých v církvi. Kněžím i některým opozičním stranám se ale záměr tak úplně nezamlouvá. Chtějí, aby se zneužívání vyšetřovalo například i ve sportovních klubech.

Slovenští poslanci (i přes demonstrace a obstrukce opozice) schválili obrannou smlouvu s USA, která americkým vojákům umožní přístup na letiště v Kuchyni a Sliači. Dohodu podepsala už i prezidentka Čaputová. Opozice tvrdí, že se Slovensko vzdává suverenity na svém území, a označuje smlouvu za zradu.

Někdejší klíčový právník podnikatele Ivo Rittiga David Michal byl minulý týden pravomocně odsouzen k šesti letům vězení za krácení daní. Podle žalobce je rozsudek zlomový i proto, že se podařilo rozkrýt, kdo skutečně řídil utajenou strukturu zahraničních firem s nastrčenými vlastníky. Právníka se vyšetřovatelům podařilo nachytat na školácké chybě. Co za odsouzením právníka stálo, popisuje investigativní reportérka Eliška Hradilková Bártová.

Bývalý americký prezident Donald Trump při odchodu z Bílého domu neodevzdal hromady dokumentace a pracovníci Národního archivu si tak pro ně museli doletět do jeho sídla. Mezi listinami byly například dopisy od Baracka Obamy nebo severokorejského vůdce Kim Čonguna. O tom, že skartování není doménou jen českých prezidentů, píše z USA Jana Ciglerová.

Američan Ethan Crumbley, který je obviněn, že na své střední škole vloni 30. listopadu zastřelil čtyři spolužáky a dalších sedm zranil, dříve psal své matce, že má strach a že je v domě démon. Matka ale na zprávy nereagovala. Místo toho mu později otec koupil pistoli, kterou s ním matka jela na střelnici vyzkoušet… O čtyři dny později teenager zaútočil. On i jeho rodiče nyní čekají na soud.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N

Úspory ve státním rozpočtu dosáhly 76 miliard korun

Usínala vestoje, teď sama léčí nespavost

V olympijské bublině. Nářky sportovců i to, co funguje

Na lžích a nenávisti vydělal statisíce, sám je v exekuci

Rusko je jako horda. Kupředu a bojujte, říká filozof Epstein

Komentář: Kam se vytratilo Německo?

Alcina v Brně jako operní Super Bowl

Jaká je česká role v EU a co bude s předsednictvím?

Krátké zprávy ze světa, domova i sportu

Společnost SpaceX nejspíš přijde až o 80 procent svých satelitů Starlink, které vypustila na nízkou oběžnou dráhu 3. února. Důvodem je silná sluneční bouře.

Zatímco někteří bojkotují olympiádu v Číně, prezident Miloš Zeman mezitím přijal končícího čínského velvyslance Čang Ťien-mina. Ambasador Číny v Praze působil tři a půl roku.

Ruský nacionalistický politik Žirinovskij je kvůli covidu v těžkém stavu v moskevské nemocnici. Údajně má oboustranný zápal plic. Dříve prohlásil, že byl proti koronaviru očkován už osmkrát.

Vláda jmenovala Michala Koudelku k 15. únoru šéfem BIS. Koudelka BIS vedl pět let do srpna, od té doby byl řízením pověřen.

Britská popová zpěvačka Adele si z letošního ročníku soutěže Brit Awards odnesla ceny za umělkyni roku, píseň roku i album roku. Z kapel získala ocenění rocková skupina Wolf Alice. V letošním roce pořadatelé zrušili rozdělení kategorií podle pohlaví.

Čeští hokejisté do olympijského turnaje vstoupili prohrou s Dánskem 1:2. Jediný gól českého výběru dal kapitán Roman Červenka.

Slovenská lyžařka Petra Vlhová získala na olympiádě v Pekingu zlatou medaili ve slalomu. V prvním kole skončila osmá, v druhém zajela nejrychlejší čas.

To české snowboardistce Šárce Pančochové nevyšel ani druhý start na olympiádě. Skončila na 18. místě v kvalifikaci na U-rampě.

A snowboardcrossaři Radku Houserovi vycházejí na olympiádě v Pekingu zatím jen pozitivní testy na covid, nyní už druhý. Je proto v izolaci a nestihne tak zítřejší závod jednotlivců.