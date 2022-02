Vláda se při šetření musí vyhnout „Kalouskovu efektu“. Jinak Česku hrozí recese, varují analytici

Kabinet Petra Fialy ve středu představil škrty v návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Analytici za to vládní pětikoalici chválí. Upozorňují ale i na hrozby. Pokud by v příštích letech deficit rozpočtu klesal příliš rychle, mohla by se ekonomika dostat do recese jako za vlády Petra Nečase.