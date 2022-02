Vláda v rozpočtu našla úspory za 76 miliard. Příjmy z daní budou pořád nižší než před pandemií

Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) ve středu schválil rozpočet pro rok 2022. Počítá v něm s deficitem 280 miliard korun, tedy o téměř sto miliard menším, než jaký byl navrhovaný finanční plán z pera vlády Andreje Babiše (ANO). Vláda slibuje na výdajové straně úspory za více než 76 miliard.

„Hlavními prioritami protiinflačního rozpočtu jsou kromě zodpovědného hospodaření také finanční prostředky na vzdělávání a investice. Daří se držet cíl platu pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala. Investice dosáhnou 203 miliard korun.

Cílem novely státního rozpočtu pro letošní rok, jak vláda Petra Fialy (ODS) opakovaně deklarovala, bylo výrazné snížení deficitu. Ministryně Alena Schillerová (ANO) na podzim představila rozpočet se schodkem 376,6 miliardy korun. Zpomalit by se tak mělo tempo zadlužování v poměru k HDP. To za poslední dva roky stouplo o dvanáct procentních bodů, letos by mělo podle ministerstva vzrůst jen o 0,8 procentního bodu. Ukazuje to kompletní návrh rozpočtu, který má Deník N k dispozici.

Česko by tak zpomalilo přibližování se dluhové brzdě na úrovni 55 procent velikosti ekonomiky. V případě jejího dosažení by pak podle zákona musel stát v dalších letech hospodařit s vyrovnanými rozpočty.

Příjmy i výdaje rozpočtu ministerstvo financí aktualizovalo podle lednové makroekonomické predikce. Významně podle ní rozpočtu pomohou především větší příjmy z daní. Dané je to rostoucí inflací. Celkové příjmy v upraveném rozpočtu proti plánu Aleny Schillerové vzrostly o 62 miliard, největší změna nastala v příjmech z pojistného na sociální zabezpečení, a to 35 miliard. Na DPH se kvůli vysoké inflaci vybere v letošním roce o osmnáct miliard více, na dani z příjmů právnických osob to je o dvanáct miliard více a na dani z příjmů fyzických osob o šest miliard více oproti předchozímu plánu.

I když se kvůli už zmíněné inflaci vybere výrazně více na DPH, daňové příjmy se stále