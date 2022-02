Vakcíny proti covidu-19 pro děti do čtyř let budou zřejmě rovnou třídávkové. Česko s objednávkou vyčkává

Dodáme data ze studií třídávkového režimu pro děti od šesti měsíců do pěti let, oznámily společnosti Pfizer a BioNTech. V USA vakcínu proti covidu-19 pro tuto věkovou kategorii hodnotí už od prosince Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), jeho jednání se ale nyní odsunulo a úřad čeká na nové údaje. Především pro děti od dvou do čtyř let by totiž dvě dávky vakcíny nemusely stačit, množství účinné látky je hodně nízké.

Dvoudávkovou vakcínu Comirnaty pro děti od šesti měsíců do čtyř let měl FDA schvalovat dnes. Podle předpokladů ji měly první děti v USA dostat 21. března. Celý proces se ale minimálně o dva měsíce prodlouží. Budou zřejmě potřeba rovnou tři dávky.

„Vzhledem k nedávnému nárůstu případů varianty omikron a hospitalizací u nejmladších dětí jsme cítili, že je naší povinností jako agentury veřejného zdraví jednat urychleně a zvážit všechny dostupné možnosti, včetně požadavku, aby nám společnosti (Pfizer a BioNTech, pozn. red.) poskytly údaje o dvou dávkách vakcíny ze své probíhající studie… V tuto chvíli se ale domníváme, že by měly být zváženy další informace týkající se průběžného hodnocení třetí dávky pro tuto věkovou kategorii,“ oznámili zástupci FDA.

Dospělí a děti od 12 let dostávají v jedné dávce vakcíny Comirnaty 30 mikrogramů účinné látky, děti od pěti do 12 let deset mikrogramů a děti od půl roku do čtyř let mají mít tři mikrogramy. Samy společnosti Pfizer a BioNTech upozornily, že především pro starší v této věkové kategorii, zhruba od dvou do čtyř let, nemusí dvoudávkový režim stačit.

„V prosinci 2021 jsme oznámili, že zahajujeme studii třetí dávky v této věkové kategorii. Děti dostanou třetí dávku nejméně po