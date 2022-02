Odbory kritizují vládu za škrtání platů i způsob jednání o rozpočtu

Zástupci odborů před středečním jednáním tripartity k návrhu státního rozpočtu kritizovali, že materiál dostali k prostudování teprve večer před ranním jednáním. Text sice ve středu schválila vláda, ta se ale s dalšími zástupci zaměstnanců a podnikatelů sejde i v následujících dnech. Odbory kritizují předchozí výrazné snížení daně z příjmů, na němž se před rokem podílela i dnes vládní ODS. Letošní schodek rozpočtu by byl výrazně nižší, pokud by platilo původní nastavení daní.

Jedním z hlavních témat jednání tripartity byly platby za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Ty předchozí vláda navyšovala v souvislostí s pandemií, aby do zdravotnictví dostala více peněz. Teď by měly zůstat na loňské úrovni, vláda Andreje Babiše původně počítala s meziročním navýšením o čtrnátct miliard korun. „U pojištění shodu nemáme a požadujeme nápravu,“ řekl na tiskové konferenci po jednání tripartity šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Ten vládu rovněž vyzval, aby znovu otevřela jednání o platech státních zaměstnanců. Ty se totiž podle Středuly s ohledem na aktuální výši inflace reálně nenavýší. „Zaměstnancům je snížena úroveň platů reálně o