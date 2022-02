Notes: Tak aspoň že se vydařila ta opera v Brně…

Tak čím dneska začneme? V nabídce je pár neveselých zpráv ze zdravotnictví (a to se ani nemusejí přímo týkat pandemie). Nebo konstatování, že se někam ztratilo Německo. Nakonec ani další skvělý úspěch Ester Ledecké z olympijského snowboardového areálu si nelze vychutnat, aniž by si člověk uvědomil, co je pořadatel těchto zimních her zač… Čili popořadě.

Dnešní souhrn toho nejzajímavější z webu Deníku N připravil Libor Stejskal

Současná vláda slibovala, že nebude šetřit na zdravotnictví a naopak do něj nasype další peníze. Teď to vypadá, že poprvé v historii sníží platby za státní pojištěnce, zjistila Iva Bezděková. To nám to pěkně začíná…

Hygienické stanice zase pro změnu dostaly e-mail s informací z ministerstva zdravotnictví, že se chystá seškrtání počtu jejich zaměstnanců. A zároveň pokyn, aby sdělily, jak při propouštění využijí jednotlivé paragrafy zákoníku práce. Ministerstvo teď tvrdí, že šlo o nedorozumění a nikdo o práci nepřijde. Na klidu to ale v této době značně vytíženým hygienikům myslím nepřidá. Více Iva Bezděková a Zdislava Pokorná.

To vše zřejmě úzce souvisí s faktem, že finišuje ministerské dohadování o rozpočtu. Vláda chce co nejvíce snížit schodek rozpočtu, který připravili Andrej Babiš s Alenou Schillerovou, a tak hledá, na čem ušetřit. Michal Tomeš zjišťoval, kde se budou výdaje škrtat. Ve středu si to má kabinet odklepnout.

Petr Koubský se s pečlivostí sobě vlastní zamyslel nad problémy, které se v Česku naplno projeví, až skončí, nebo aspoň významně zeslábne covidová pandemie. Vyšlo mu sedm nejzávažnějších. Podívejte se, které to jsou a proč.

Komentátor Per Fischer si všiml, že se nám jaksi někam vytratilo Německo a že unijní motor Paříž–Berlín jede během krize, vyvolané ruským hromaděním vojáků na ukrajinské hranici, jen na jeden píst. Pokud to bude pokračovat, mají problém nejen spolkový kancléř Scholz a naši západní sousedé, ale celá Evropská unie, tedy i my.

Dokonce i Íránem otřásla sobotní vražda „ze cti“. O život přišla drastickým způsobem sedmnáctiletá žena, matka tříletého dítěte, kterou podle všeho „popravil“ její vlastní manžel. K vraždám „ze cti“ jsou místní zákony shovívavější, ale tohle je zřejmě i na tamní úřady moc. Více zjišťovala Anita Mejzrová.

Jak přesně to vypadá, když olympijské hry organizuje totalitní stát? Výpovědi samotných sportovců posbírala na sociálních sítích a v dalších médiích Magdalena Slezáková. Není to příliš povzbudivé čtení. Třeba to, co účastníci her dostávají k obědu, byste asi nechtěli.

Tak snad jedna povzbudivá zpráva na konec: Matěj Hollan sepsal pro Enko recenzi česko-francouzského provedení Händelovy opery Alcina v brněnském Národním divadle. Nazval jej životním zážitkem, o němž se bude ještě dlouho mluvit. Píše o něm jako o výbuchu operní supernovy.

Co najdete ve středečním tištěném Deníku N

Pandemický zákon má v Senátu odpůrce

Pandemický zákon má v Senátu odpůrce Jak dostat fotografa do Lisabonu

Školácká chyba a odposlechy z Mordoru. Za kulisy odsouzení Rittigova právníka

Šestihodinová schůzka mezi Macronem a Putinem v Kremlu

I Češi umí stvořit miliardovou společnost

Vločky z vody a elektřiny: kouzla umělého sněhu

Komentář: Renesance státu je tu. Proč je to problém

Jak spasit Zemi? Přizvěte nerdy

Třetí zlato pro Ledeckou. Deklasovala soupeřky