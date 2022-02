Kam se ztratilo Německo? Unijní motor Paříž–Berlín jede během krize kolem Ukrajiny jen na jeden válec

Německo je pořád tady, odmítá kritiku německá vláda, vždyť ministryně zahraničí Annalena Baerbocková byla v Moskvě i v Kyjevu a spolkový kancléř Olaf Scholz lítá mezi Washingtonem a Moskvou. S nadsázkou chápané „lítá mezi“ je asi opravdu to nejpřesnější vyjádření současné pozice Německa: Scholzova vláda chce být za dobře se všemi, ale s nikým si také raději moc nezadat. Dalo by se tomu říkat „politika nezaujatosti“.

Pod dvou měsících ve funkci nepanuje v Německu s kancléřovým výkonem velká spokojenost. Důvěra v něj se zmenšuje, ale není to dáno špatnou zahraniční politikou. Ta je při hodnocení kancléře spíše přehlížena. Ne že by na ní nezáleželo, podstatnější jsou ale způsoby, jakými se nová vláda vyrovnává s energetickou krizí, covidem, s inflací a její zelenou složkou.

Němci zkrátka raději pečlivě sledují fleky na svých košilích, než by se podrobně zajímali o to, jak je ovlivňují ruské díry v ukrajinském kabátě. Zahraniční politika přitom měla být jedním z důležitých tvůrčích přínosů nové Scholzovy vlády. V koaliční dohodě i vládních dokumentech se píše o nové roli Německa, které chce být unijním lídrem a spojovat ještě těsněji Evropu, která si zaslouží být na mapě světa mnohem více vidět. Bohužel ve chvíli, kdy Německo v ukrajinské krizi má možnost, ba povinnost tento slib naplňovat, se neděje nic.

Typická v tomto ohledu byla i návštěva Olafa Scholze v Bílém domě. Po tříhodinovém rozhovoru s Joem Bidenem se k sankcím a politickému nátlaku na Rusko vyjadřuje zhusta americký prezident, Scholz jen tu a tam přikyvuje a slibuje podporu sankcí. Ještě tristnější je chvíle, kdy americký prezident vyhlašuje, že když Rusko napadne Ukrajinu, může se rozloučit s projektem plynovodu Nord Stream 2. K této klíčové věci německé zahraniční politiky Olaf Scholz v Bílém domě mlčí a z jeho tváře by se dalo vyčíst, že souhlasí zrovna tak, jako že je proti.

Německé noviny si samozřejmě této trapné až ponižující chvilky všimly a daly Bidenovi i Scholzovi co proto. Americkému prezidentovi za to, že rozhoduje o německých projektech, jakkoliv se naplňují ve spolupráci s ruskou státní firmou; kancléři pak proto, že se proti Bidenově aroganci neohradil a nevyjádřil k věci svůj vlastní postoj. Ale existuje vůbec něco takového jako Scholzův postoj? Samozřejmě existuje, jen je právě teď, kdy u hranic s Ukrajinou stojí ve zbrani 130 tisíc ruských vojáků, trochu nepatřičný. Scholz si totiž dál soustavně myslí, že Nord Stream 2 není politika, ale byznys a neměl by se do politiky vtahovat. Ani z ruské, ani z americké strany.

Německo potřebuje více plynu, mimo jiné proto, aby dobře zvládlo přechod od jádra a uhlí k obnovitelným zdrojům a naplnilo smělé plány, které vládní semaforová koalice společně potvrdila. Jenže už dnes je spotřeba plynu v Německu z 55 procent závislá na dodávkách z Ruska. Nord Stream 2 by tuto závislost dále posílil. Scholz a jeho vláda se ocitli v pasti: s plynem z Ruska situaci zvládnou a pomohou i k nižším cenám, zároveň se však zvýší závislost na Rusku, které bude plyn dál politicky využívat.

Politika nezaujatosti možná může krátkodobě vyřešit energetickou krizi, dlouhodobě ale Německo vystaví diplomatickému svádění a vydírání. Scholz měl v této krizi příležitost ukázat, že Evropa má nového silného lídra, místo toho potvrdil, že Německo vůdčí zemí nebude, protože to jednak asi není v souladu s ekonomickými zájmy země, a potom na to ve vládě nemá dost silné lidi.

Merkelovatější než Merkelová

Olaf Scholz se stal kancléřem proto, že dokonale napodobil styl Angely Merkelové. Scholz „merkeloval“ lépe než Merkelová, tedy dokázal o řadě věcí velmi pěkně a rozvážně mluvit, ale skutečná řešení salámovou metodou oddalovat donekonečna. Scholz nyní kancléřku v tomto umění předběhl i na poli zahraniční politiky. Vůči Rusku se během krymské krize Merkelová snažila vystupovat zásadově, nakonec to však moc nepomohlo.

Dokonce ani po otravě Navalného, jehož život zachránili v Berlíně němečtí lékaři, neuměla Merkelová využít domácí i zahraničí rozhořčení k efektivnímu nátlaku na Rusko a jednání s ním. Scholz už se ani nesnaží, jeho hra je nanejvýš podivná: chce být mezi hlavními herci na centrální světové scéně, ale nechce mít charakter, výraz, vlastní text – raději by se jen usmíval, nic neříkal a čekal, jak se věci vyvinou.

Politika nezaujatosti či indiference se Scholzovi dříve či později vymstí. Tato „nijakost“ se totiž nelíbí ani jeho koaličním partnerům a není vůbec vyloučeno, že pokračující vystupování sociálnědemokratického kancléře v podobném „stylu“ povede k vážnější vládní krizi. Zelení sice už dnes, kdy je jejich ministr Robert Habeck šéfem hospodářské a klimatické politiky, vidí souvislosti ruského plynu trochu jinak a pragmatičtěji, v rámci širšího jednotného postupu Evropské unie a USA vůči Rusku by ale s politickým konzervováním projektu neměli velké problémy, jak ostatně několikrát v rozhovorech před i po volbách vyjádřila ministryně zahraničí za Zelené Baerbocková.

Scholzovo „merkelování“, které se v sílící krizi už nedá brát jako diplomatická taktika, nýbrž jako alibistická obrana a absence jakékoliv strategie, se ale Německu vymstí nejvíce směrem do zahraničí, kde druhá největší vývozní ekonomika světa bere své bohatství. Jestliže kancléř Scholz nechápe, že Rusko nehraje o Ukrajinu, nýbrž o sílu svého hlasu ve světě a o nové rozdělování geopolitického vlivu po konci starého souboje velmocí, těžko od Německa očekávat posilování vztahů v rámci EU, kde je konfigurace zájmů ještě složitější a pestřejší.

A už vůbec si nelze dělat naděje, že to bude právě Německo, kdo pomůže EU nastavit nové vztahy s Čínou, která využívá Rusko k rozšiřování svého vlivu, jímž Si Ťin-Pching dávno zastínil Vladimira Putina a jeho chrastění zbraněmi, svědčící ze všeho nejvíce o Putinově vnitřní i vnější slabosti a nejistotě, protože tak silná gesta by jinak nepotřeboval a dosáhl by svého konvenční diplomacií.

Překážka na cestě mocenské rovnováhy

Annalena Baerbocková může ještě dlouho vyprávět o pevnějším postoji k porušování lidských práv v Číně (o němž i Angela Merkelová mluvila vždy raději za zavřenými dveřmi) a o změně, kterou Německo dluží svému historickému svědomí, když jeho hlas němečtí politici nejsou schopni vyslyšet směrem k počínání Ruska, tedy vůči ekonomicky, politicky a vojensky mnohem slabšímu soupeři, než je Čína.

Německá politika nezaujatosti, která měla snad bezpečně otevírat všechny dveře světa nepolitickému byznysu, se najednou stává skutečnou překážkou vytváření nové mocenské rovnováhy, jehož jsme právě teď svědky. Německá politika jako by procházela krizí identity a potřebovala nejprve zjistit, že lavírování na všechny strany není důkazem politické vyspělosti, nýbrž že svědčí o ztrátě či absenci identity.

Z výrazu tváře kancléře Olafa Scholze ve Státech bylo patrné, že je trochu vyděšen z toho, že najednou musí dělat velmocenskou politiku, zatímco se chtěl v klidu věnovat výši sociálních příspěvků v Dolním Pomořansku-Meklenbursku. Dokud se Německo nezačne na mezinárodní scéně rychle chovat jako rovný s rovným a nepřijme roli unijního lídra, stane se EU jen míchačem karet u partie mocenského bridže, do něhož nebude umět nijak zasáhnout. Jistě, Francie se při nezaujatosti Německa snaží hrát na velmoc, a Emmanuel Macron si zjevně s Bidenem rozumí více než Scholz, leč na jeden válec slavný unijní motor nikam nedojede.

