Händelova Alcina v Brně je operní Super Bowl

To, co se sneslo uplynulý víkend na jeviště brněnského Národního divadla, byl výbuch operní supernovy. Po inscenační stránce bylo české a francouzské provedení Händelovy Alciny tak vrcholné, že o něm uslyšíme pěkně dlouho jako o životním diváckém zážitku.

Pokud by měla opera stejnou prestiž jako americký fotbal, lístky na toto představení budou stát na černém trhu desítky tisíc. Proto jestli jen trochu můžete, využijte příležitosti vidět na vlastní oči geniální režijní koncepci Jiřího Heřmana a jeho inscenačního týmu, ještě to v Brně dávají třikrát. Pak už se to trochu prodraží, protože budete muset představení honit ve Versailles nebo Caen. Jestli si říkáte, že opera není nic pro vás, tahle vás přesvědčí o opaku.

V poslední době se může Brno pyšnit řadou výjimečných koncertů. Carsenův Osud od Janáčka, Brittenův Peter Grimes v režii Davida Radoka a nedávné dlouho covidem odkládané Řecké pašije Bohuslava Martinů opět v režii Jiřího Heřmana, šéfa zdejší opery. Jeden inscenační poklad za druhým. Jako by se brněnská opera specializovala na „moderní“ opery z 20. století.

S napětím se proto čekalo na to, jak dopadne tentokrát opera o pár století starší. Říci, že to překonala, by bylo