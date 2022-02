Slasti a strasti olympijské bubliny: proč sportovci v Pekingu naříkají a co naopak funguje

„Ahoj všichni, někteří z vás asi četli tu dobrou zprávu, že mě propustili z izolace. Mysleli jsme, že to znamená, že se smím vrátit do olympijské vesnice a budou se mnou nakládat maximálně jako s blízkým kontaktem (s nakaženým). Po cestě do vesnice jsme se tam ale nevrátili, místo toho sanitka jela do jiného (izolačního) zařízení, kde jsem

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N. Přidejte se k předplatitelům Jste předplatitel? Přihlaste se