Americký deník: Mami, tahle je pansexuální a toho mám oslovovat oni

Jen co jsme se vloni v červenci přistěhovali do Ameriky, poslali jsme děti na příměstský tábor. Mělo to mít dvě výhody: kluci si před nástupem do školy občerství angličtinu a my se z nich v prázdném domě, který potřeboval ze všeho nejdřív zařídit, nezblázníme.

Hned po prvním dni bylo jasné, že náš nejstarší syn dostal sexuální výuku v intenzitě, o jaké by se mu v Česku nejspíš ani nesnilo.

„Takže mami. U nás na táboře je každý