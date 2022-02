Nemocnice nepustila matku za malým synem na JIP. Spor z předloňské vlny covidu-19 se táhne dodnes

Malému Matyášovi bylo osm měsíců, když musel se závažnou srdeční vadou na operaci do Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v pražském Motole. Bylo to v květnu 2020, pár měsíců po příchodu covidu-19 do Česka, kdy se nemocnice zavřely návštěvám. Také motolská nemocnice odmítla pustit Matyášovu matku k jejímu dítěti po zákroku. Příběh v kontextu odmítání rodičů v nemocnicích v době pandemie představuje dokumentární série Novinářky ČT v díle nazvaném Rodiče bez práv.