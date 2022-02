Notes: o bagrech, kamionech, skartovačkách a esemeskách

Sledujeme, jak se stále zvětšují a zostřují protesty proti epidemickým opatřením v hlavním městě Kanady, ptáme se na české diplomatické hry kolem pekingských olympijských her, připomínáme i básníka Jana Skácela a hovoříme s mužem, který v devadesátých letech marketingově vytáhl Miloše Zemana od nuly do křesla předsedy vlády. Z práce svých kolegů pro vás to nejdůležitější vybral Petr Koubský.

Jak to bylo, případně bude, s propouštěním zaměstnanců hygienických stanic? V pátek vznikl menší skandál, když napřed ředitelé těchto úřadů dostali z ministerstva zdravotnictví dopis, ať se připraví na snižování stavů, a krátce poté ministerstvo oznámilo, že jde „o hrubou dezinterpretaci“ – informace totiž mezitím pronikla do médií. Hygienické stanice, jak známo, přitom neustále řeší nedostatek pracovníků. Přinášíme částečné rozšifrování podivného příběhu. „Úkol připravit jména lidí k propuštění stále trvá, nikdo ho neodvolal,“ potvrdil náš zdroj.

Co se přesně dohodlo ve věci Turów a jak se to liší od původního návrhu Babišovy vlády? Porovnali jsme finální text česko-polské dohody s někdejším návrhem českého ministerstva životního prostředí, s nímž Babišova vláda v Polsku neuspěla. Stručně řečeno, původní návrh byl přísnější. Ukazujeme, v čem přesně Česko ustoupilo.

Demonstrace v kanadském hlavním městě sílí. Už nejde jen o protest řidičů kamionů, ale o celkový nesouhlas s protiepidemickými opatřeními. K požadavkům demonstrantů patří už i odstoupení vlády. Starosta Ottawy vyhlásil nouzový stav, policie má zatýkat ty, kdo demonstranty, blokující ulice v centru, podporují.

Český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík se zúčastnil zahájení olympijských her. Stalo se tak se souhlasem ministerstva zahraničí, celá věc ale byla komunikována mlhavě. Někteří pozorovatelé ji interpretují jako ústupek ministra Lipavského prezidentu Zemanovi, možná dokonce jako výměnu za to, že Zeman Lipavského neodmítl do funkce jmenovat, ač dlouho váhal.

Praha sobě, to je politické hnutí kolem starosty Prahy 7 Jana Čižinského. V podzimních komunálních volbách chce postavit kandidátní listinu ve více městských částech. Bratři Čižinští – Jan a Pavel, druhý z nich byl nějakou dobu starostou Prahy 1 – dávají najevo, že chtějí dobýt pražský magistrát.

Piráti v Praze mění před volbami svá dosavadní přísná pravidla o kumulování funkcí. Až dosud platilo (jen specificky v Praze), že člen jejich strany nesměl být celopražským zastupitelem a zároveň například starostou městské části, což je u jiných stran běžná praxe. Teď se tento zákaz nezruší, ale zmírní.

Naše publicistika

Jak to bylo se skartací tajných dokumentů v Kanceláři prezidenta republiky? V dnešním dílu podcastu Studio N hovoří Filip Titlbach a nově také nová posila, Vít Svoboda, s reportéry, kteří u nás kauzu sledují: Zdislavou Pokornou a Lukášem Prchalem.

Blíží se české předsednictví v EU. V čem bude pro Fialovu vládu obtížné? Skoro ve všem, vyvozuje v obsáhlém komentáři Jiří Pehe. „Naše členství v EU bohužel pojímá řada politiků čistě utilitárně jako nějakou účetnickou operaci v jazyku zisků a ztrát a mnozí bohužel zcela ignorují hodnotové a geopolitické aspekty členství,“ píše tam.

Petros Michopulos, reklamní expert, který v devadesátých letech řídil tři volební kampaně ČSSD a zasloužil se o vzestup Miloše Zemana do křesla premiéra, vzpomíná v rozhovoru na minulost, ale hlavně komentuje nadcházející prezidentské volby. Babiš je o dost hloupější než Zeman, říká mimo jiné. A také: „Zkusme si udělat hodnotovou nebo názorovou mapu voličů SPD, KSČM, Přísahy a části ČSSD. S hodnotovou mapou voličů ANO se bude překrývat ze 70 procent. Ale jen velmi málo se bude překrývat s názory voličů Spolu, a už vůbec ne s voliči Pirátů a STAN. Když se tedy souboj kandidátů vyhrotí, budou mít tito voliči blíž k Babišovi než ke komukoli jinému.“ Rozmlouvala s ním a výtečné otázky mu kladla Renata Kalenská. Velmi doporučuji k přečtení – zejména těm, kdo Michopulose neznají. Zaujme vás.

Encyklopedie akčního filmu, to je název divadelní hry Tomáše Dianišky, kterou uvádí pražské Divadlo pod Palmovkou. „Nápadů je tu vystříleno nejméně na čtyři různé divadelní kusy nebo na tři romány. Tempo událostí je zběsilé, možná až moc,“ píše o představení Ivan Adamovič.

Dnes uplynulo sto let od narození básníka Jana Skácela. O jeho poezii a osobnosti hovořila Jana Ustohalová s literárním vědcem Jiřím Trávníčkem. „Vstupujeme u něj do míst, v nichž přebýváme od pradávna, a přece jsme v nich nebyli. Vzpomínáme zde na to, co se nikdy nestalo, a přitom utkvěle zjišťujeme, že se nám to děje pořád,“ říká o Skácelovi.

Je pandemický zákon přípravou na „esemeskový puč“? „Jedna věc je hledat skutečné problémy, druhá věc je vytvářet dojem, že Petr Fiala s Vlastimilem Válkem pojali ďábelský plán obstarat si databázi mobilů svých politických odpůrců, dva dny před volbami je přes SMS všechny poslat do karantény a chopit se touto cestou neomezené moci,“ píše v komentáři Jan Moláček.

V zítřejším tištěném Deníku N naleznete:

Kolik problémů čeká Česko v postcovidové době? Určitě víc než těch sedm, které jsme vyjmenovali v titulním článku zítřejšího vydání. Kresba mluví jistě sama za sebe. V úterním Deníku N se dále dozvíte:

Jestli je pravda, že se z přetížených hygienických stanic bude propouštět. Do jaké hloubky smějí Poláci se souhlasem Fialovy vlády bagrovat v Turówě. Co pro koho vyplývá ze schváleného pandemického zákona. Proč vyhlásil starosta kanadské Ottawy výjimečný stav a k čemu to povede. Co si počnou v Montevideu s dvoumetrovou bronzovou orlicí zdobenou hákovým křížem. Kdo může porazit Babiše v prezidentských volbách podle názoru Petrose Michopulose. Jak se (ne)dá v Česku udělat státní převrat textovou zprávou. Čím jsou skutečná devadesátá léta pro scenáristu televizního seriálu Devadesátky.



Citát pro dnešní den

„Všichni umřeli, Saško, teď už nastala budoucnost.“

–Andrej Platonov: Čevengur