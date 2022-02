„Usnula jsem i vestoje, opřená o strom.“ Lékařka, která pomáhá lidem s nespavostí, sama trpí vzácnou chorobou

Tereza Dvořáková se už čtrnáct let potýká s extrémním nevyspáním. Trpí poměrně vzácnou nemocí narkolepsií, při které lidé několikrát za den usínají a v noci naopak nemohou usnout. Jako lékařka přitom pomáhá pacientům s poruchami spánku.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak Tereza Dvořáková nemoc zvládá a co je na chorobě nejhorší.

Proč lidé s narkolepsií trpí nevyspáním, i když přes den usínají.

Na jakém výzkumu poruch spánku se lékařka podílí.

Co bylo u vás jako první? Rozhodnutí stát se lékařkou, nebo nemoc?

Nejprve to byla nemoc. V posledním ročníku na gymnáziu jsem najednou začala usínat několikrát za den. Až desetkrát během dne mě přepadl spánek bez ohledu na to, co jsem zrovna dělala. Třeba když jsem venčila psa, musela jsem se zastavit a opřená o strom jsem vestoje usnula.

Na jak dlouho?

Nevím přesně. Dvě minuty, deset minut. Nejhorší bylo, když mě spánek přepadl na ulici. Věděla jsem, že mám pár desítek vteřin na to, abych se uložila do bezpečné polohy. Tehdy jsem na brigádě doučovala děti. Když na mě šlo spaní, zapíchla jsem prst do učebnice a