Český velvyslanec se zúčastnil zahájení olympiády. Podle ministerstva se rozhodla sama ambasáda

Na slavnostní zahájení zimních olympijských her v totalitní Číně většina evropských států – včetně Česka – nevyslala své politiky, a nejčastěji tak země sedmadvacítky zastupovali velvyslanci či další diplomaté. K tomu, zda je to i případ Česka, se ministerstvo zahraničí až do pondělka nechtělo vyjádřit.