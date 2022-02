Sedm krizí, které čekají Česko po covidu

Obtíže hor jsou za námi, před námi jsou obtíže rovin, napsal Bertolt Brecht počátkem roku 1949 v kratičké básni Pozorování (Die Wahrnemung). Její závěrečné dvojverší se cituje až příliš často, protože se až příliš často hodí: roviny nemusí být vždy schůdnější než hory a je snadné je podcenit.

Některé obtíže rovin jsou vlastností nového terénu. Čekají tam na nás. Jiné si sami přinášíme z hor, často v podobě úrazů, které jsme při jejich zdolávání utrpěli, zásob, které jsme tam spotřebovali, návyků, které jsme si tam osvojili.

Dosti metafor. Sepišme seznam toho, s čím se teď bude muset Česko poprat. Určitě není úplný, ale snad pomůže v počáteční orientaci, která by rozhodně neměla trvat dlouho. Jednu věc by během ní měla česká společnost vynechat (a nebude to snadné):