Nešlapejte na motýly a zachraňte Chartu 77! Dianiška rozjíždí pod Palmovkou bláznivou grotesku o cestě časem

Sejdou se Václav Havel, Bruce Willis a starý Brůna… To není začátek vtipu, ale (skoro) začátek divadelní grotesky Tomáše Dianišky Encyklopedie akčního filmu. Zvláštní název? Dianiška nikdy nemá názvy svých her nudné. Tento je navíc naprosto přesný. Na samém začátku se totiž ocitáme v podcastovém studiu dvou filmových nadšenců Pana Hlada a Vaška, kteří natáčejí pravidelný pořad na YouTube právě s tímto názvem.

Začínáme tedy jakýmsi úvodem do klišé akčních filmů. Což není radno neposlouchat, protože všechna klišé budou, podobně jako legendární Čechovova puška na stěně, během poměrně dlouhé inscenace mnohokrát použita. Třetí do party tu je Hladova sestra Vendula, do které je Vašek zamilovaný.

Oba chlapci svorně smutní nad tím, že akční filmy 70. a 80. let jsou už dávnou minulostí a že v dnešní době aby člověk pravého akčního hrdinu pohledal. Aby se sami zocelili, zkusí namíchat nebezpečný koktejl z anabolik obohacených radioaktivním plutoniem. Nemohou samozřejmě tušit, že tato směs v mixéru vytvoří červí díru, která je vtáhne do minulosti.

Jako by to samo už nebyl dostatečný karambol, stanou se ještě dvě zásadní věci.