Studio N: Kterak Hrad skartoval svou důstojnost

Kancelář prezidenta republiky teprve minulé pondělí nahlásila Národnímu bezpečnostnímu úřadu, že loni v listopadu skartovala tajnou zprávu o zapojení ruských tajných agentů do výbuchů ve Vrběticích. Podle bezpečnostního výboru Sněmovny měl přitom Hrad tento incident nahlásit bezprostředně poté, co k události došlo. Kam jsme se za týden od zjištění o skartaci posunuli? Je už jasné, že v Kanceláři prezidenta republiky skartovali něco, co skartovat neměli? Hosty Studia N jsou reportéři Deníku N Zdislava Pokorná a Lukáš Prchal.